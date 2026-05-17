به گزارش خبرگزاری مهر، تیمهای ملی پاراوزنهبرداری آقایان و بانوان ایران پیش از اعزام به رقابتهای الجزایر، در مراسمی معنوی با نام و یاد شهید جاویدالاثر «ماکان نصیری» و در کنار مزار شهید گمنام فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان بدرقه شدند.
در این مراسم که با حضور مجید نظامی دبیرکل فدراسیون، مژگان نصیری نایبرئیس فدراسیون، بابک محمدی رئیس انجمن پاراوزنهبرداری برگزار شد، اعضای تیم ملی مردان و بانوان با حضور بر مزار شهید گمنام به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.
همچنین پیراهن تیم ملی که مزین به تصویر شهید جاویدالاثر "ماکان نصیری" از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب بود، توسط قهرمانان جهان و پارالمپیک و اعضای تیم ملی پاراوزنهبرداری امضا شد تا بار دیگر افتخارآفرینان جانباز و توانیاب ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، نشان دهند که تا پای جان برای سربلندی و اعتلای ایران عزیز اسلامی ایستاده اند.
تیم پاراوزنهبرداری کشورمان با نام شهید جاویدالاثر "ماکان نصیری" از شهدای مدرسه میناب، صبح امروز راهی مسابقات آزاد الجزایر شد.
این مسابقات از سی و یکم اردیبهشت تا سوم خرداد ماه به میزبانی شهر وهران در کشور الجزایر برگزار میشود.
