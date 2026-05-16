سعید محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان در مسابقات جهانی گفت: نتیجه و مدال‌هایی که تیم جوانان در مسابقات جهانی کسب کردند بسیار مثبت و لذت بخش بود. از نظر مرغوبیت هم مدال‌های خوبی کسب شد و باعث شد تیم ایران از نظر مدالی و امتیازی روی سکوی جهانی قرار بگیرد. با وجود اینکه اردوهای تیم به خاطر شرایط جنگی متوقف شده بود و ویزای ملی‌پوشان هم خیلی دیر صادر شد اما در نهایت با نتیجه خوبی به پایان رسید و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند.

وی در مورد مدال‌آوری وزنه‌برداران جوان ایران در دسته ۱۱۰ و ۱۱۰+ کیلوگرم گرفت: وزنه‌برداری ایران همیشه در میان وزن‌ها مدعی بوده و از سال ۲۰۰۰ سیدنی هم اگر نتایج را بررسی کنید خواهید دید که در میان وزن‌ها ما مدعی بودیم و نتایج بسیار خوبی گرفتیم. از آن زمان به بعد این روند تا به امروز ادامه پیدا کرده است. عدم مدال آوری در برخی اوزان دیگر مثل ۸۸ یا ۹۴ کیلوگرم باید از سوی کارشناسان وزنه‌برداری مورد بررسی قرار بگیرد.

کارشناس وزنه‌برداری ایران تأکید کرد: در حالی که به نظرم وزنه‌برداری ایران در میان وزن استعدادهای بسیار خوبی دارد و باید با برنامه‌ریزی درست و هدفمند به موفقیت برسند. نباید همیشه تمرکز روی دسته فوق سنگین باشد.شاید در برخی اوزان افت کردیم اما در رده بزرگسالان هم در دسته وزنی ۹۴ و ۱۰۵ کیلوگرم نفرات بسیار خوبی داریم. بنابراین بهتر است که تنها تمرکز کادر فنی و فدراسیون روی دسته‌های فوق سنگین نباشد. این موضوع باعث عقب ماندگی وزنه‌برداری می‌شود. چون من معتقدم ما در اوزان میان وزن هم می‌توانیم مدعی باشیم و این موضوع تنها مستلزم این است که یک برنامه‌ریزی درست و هدفمند داشته باشیم.

محمدپور همچنین در مورد مدال آوری در دسته فوق سنگین گفت: در مسابقات جوانان جهان ما در دسته فوق سنگین دو ملی‌پوش داشتیم که حمیدرضا محمدی تنها موفق به کسب سه مدال طلا و طاها نعمتی مقدم موفق به کسب سه مدال نقره شد.این دو وزنه‌بردار در این دسته وزنی واقعا زحمت کشیدند و مدال‌هایشان قابل تقدیر است. اما واقعیت این است که فاصله آنها با رکوردهایی که در رده بزرگسالان ثبت می‌شود زیاد است و این خودش می‌تواند یک زنگ خطر جدی باشد.

وی گفت: در حال حاضر حمیدرضا محمدی تنها آخرین دوره حضور خود را در رده جوانان سپری می‌کند؛ او در مسابقات جهانی در یک ضرب توانست وزنه‌های ۱۷۱، ۱۷۶ و ۱۸۰ کیلوگرم را ثبت کند و در دوضرب هم وزنه‌های ۲۰۶، ۲۱۴ و ۲۲۱ کیلوگرم را مهار کند. قطعا او زحمت زیادی کشیده است اما واقعیت این است که وزنه‌های که در مسابقات جهانی ثبت کرد با بزرگسالان فاصله زیادی دارد. در حالی که رده جوانان نزدیک به بزرگسالان است و هدف این است که آنها بتوانند بعد از حضور در رده جوانان، در بزرگسالان عملکرد خوبی داشته باشند. بنابراین باید حتی در دسته فوق سنگین هم یک فکر اساسی صورت بگیرد.

کارشناس وزنه‌برداری تأکید کرد: معمولا وزنه‌بردارانی که در رده جوانان در دسته فوق سنگین وزنه می‌زنند، در یک ضرب باید حداقل وزنه ۲۰۵ کیلوگرمی را ثبت کنند و در دوضرب هم وزنه ۲۵۰ کیلوگرم را ثبت کند. عملکرد هر دو وزنه‌بردار ایران در مسابقات جهانی جوانان نشان می‌دهد آنها ۵۰_۶۰ کیلوگرم پایین‌تر وزنه زدند. قطعا این موضوع نگران کننده خواهد بود و باید اعضای کادر فنی و فدراسیون به آن توجه بیشتری کنند.

محمدپور عنوان کرد: مدال آوری وزنه‌برداران ایران در مسابقات جوانان جهان اتفاق بسیار مثبتی بود و همه مدال‌هایی که کسب کردند قابل تقدیر است اما نباید در باد این مدال‌ها خوابید. قطعا باید بیشتر کار کرد چرا که وزنه‌برداری رشته رکوردی است و آنها تعیین می‌کنند که وزنه‌برداران در چه شرایط و جایگاهی قرار بگیرند. با این حال با توجه به شرایط جنگی که در کشور حاکم بود و از آن طرف ویزای ملی‌پوشان دیر صادر شد، موفقیت آنها لذت بخش است اما نباید به همین بسنده کرد و باید برای آینده بیشتر برنامه‌ریزی کرد.