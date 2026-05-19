علی جباری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد دو نماینده وزنهبرداری ایران در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: علیرضا نصیری و علیرضا یوسفی با تصمیم کادر فنی به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شدند. البته ما قرار نبود تیمی را به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام کنیم، چون امسال وزنهبرداری مسابقات مهمی پیش رو دارد و رقابتهای جهانی و بازیهای آسیایی ناگویا از رویدادهای مهم ماست اما در نهایت با تصمیم کادر فنی علیرضا نصیری برای محک بیشتر و علیرضا یوسفی هم به خاطر دوری دوساله از مسابقات به دلیل مصدومیت به این مسابقه اعزام شدند.
وی گفت: علیرضا نصیری در یک ضرب عملکرد خوبی نداشت، در حالی که او در تمرینات تا وزنه ۱۹۳ کیلوگرم را هم بالای سر برده بود. نصیری حتی در مسابقات جهانی نروژ سال گذشته که در یک ضرب تا مرز اوتی رفت در حرکت سوم وزنه ۱۸۴ کیلوگرم را مهار کرد. اما متأسفانه در مسابقات قهرمانی آسیا در یک ضرب کاملا مشخص بود که استرس دارد و با وجود اینکه صحبتهای زیادی با او شده بود اما نتوانست استرس خود را مهار کند.
مربی تیم ملی وزنهبرداری عنوان کرد: یکی از دلایلی که نصیری به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شد، همین موضوع مهار استرس و نگرانیاش روی یک ضرب است. او نیاز دارد که در مسابقات بیشتری محک بخورد. قبل از مسابقات قهرمانی آسیا، آخرین باری که نصیری در یک مسابقه بینالمللی حضور پیدا کرده بازیهای کشورهای اسلامی بود که در آن مسابقات هم در یک ضرب اوت کرد. بنابراین تا بازیهای آسیایی ناگویا ۱۰ ماه فاصله میافتاد و نیاز بود که او حتما در یک مسابقه دیگر محک بخورد.
جباری تأکید کرد: اما من این اطمینان را میدهم که نصیری رفته رفته شرایط بهتری پیدا میکند. او قطعا تا المپیک ۲۰۲۸ به مرز پختگی رسیده و با تجربهای که به دست آورده قطعا در المپیک مدال آور خواهد بود. من توان نصیری را خیلی بیشتر از وزنه ۲۴۰ کیلوگرم میدانم و قطعا او در المپیک آینده یکی از مهرههای مطمئن ما خواهد بود. نصیری بعد از اینکه اردوی تیم ملی به دلیل شرایط جنگی دچار وقفه شد تمرینات را با انگیزه بیشتری پیگیری میکند. قبل از این در رده جوانان بود و در حال و هوای جوانی بود اما الان شرایطش تغییر کرده و با تمام توان تمرین میکند. بنابراین من آینده نصیری را خیلی روشن میبینم. او زمانی که برای دوضرب روی تخته میآید اعتماد به نفس زیادی دارد اما متأسفانه در زمان یک ضرب بسیار استرس دارد.
وی گفت: نصیری در سومین حرکت دو ضرب هم زیر وزنه ۲۴۰ کیلوگرم گرفت و کاملا مشخص بود که یک لحظه برای بالابردن این وزنه به خودش شک کرد و همین موضوع باعث شد که نتواند وزنهای را مهار کند. در حالی که او قبلا در تمرینات وزنه ۲۳۶ کیلوگرم را بالای سر برده بود اما در این وزنه یک لحظه به خودش شک کرد و همین موضوع باعث شد از دستش بیافتد. قطعا اگر شک به دلش راه پیدا نمیکرد این وزنه را هم میتوانست مهار کند. به هر حال من آینده نصیری را روشن میبینم تا المپیک ۲۰۲۸ ما ۱۰ مسابقه گزینشی پیش رو داریم، او میتواند در این ۱۰ مسابقه به آمادگی کافی برسد و بتواند عملکرد خوبی داشته باشد.
وی در مورد رکوردشکنی علیرضا یوسفی خاطرنشان کرد: علیرضا یوسفی پس از دو سال دوری به خاطر مصدومیت عملکرد خیلی خوبی داشت و بازگشتش قابل قبول بود. او در یک ضرب به مدال برنز رسید و در دوضرب هم صاحب مدال طلا شد. اتفاق مهمی که در این مسابقات افتاد رکوردشکنی علیرضا یوسفی بود که توانست در دوضرب رکورد ۲۶۱ کیلوگرم را مهار کند. از بعد از مسابقات جهانی ۲۰۲۴ اوزان وزنهبرداری توسط فدراسیون جهانی تغییر کرد و فکر میکنم از ماه آینده اوزان جدید قابل اجرا خواهد شد. در حال حاضر مسابقات قارهای برگزار شد و علیرضا یوسفی رکورد استانداردی که فدراسیون جهانی تعیین کرده بود همان وزنه ۲۶۱ کیلوگرم را در مسابقات قهرمانی آسیا ثبت کرد. از فاصله مسابقات جهانی بحرین تا مسابقات قهرمانی آسیا این رکورد ثبت نشده بود که یوسفی در این مسابقات موفق شد آن را به نام خود ثبت کند.
جباری گفت: با توجه به اینکه اوزان جدید فدراسیون جهانی از ماه آینده اجرایی خواهد شد؛ رکوردشکنی سه وزنهبردار ما بایگانی خواهد شد. علیرضا معینی در مسابقات جهانی سال گذشته در یک ضرب رکورد ۱۸۳ کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد و رکورددار جهان شد. علیرضا نصیری در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ نروژ با رکورد مجموع ۴۱۵ کیلوگرم به دو مدال نقره دوضرب و مجموع رسید و با ۲۰ سال سن رکورد جوانان جهان را شکست. یوسفی هم در مسابقات قهرمانی آسیا با وزنه ۲۶۱ کیلوگرم رکورددار دنیا شد و از سوی فدراسیون جهانی این سه رکورد بایگانی خواهد شد. اوزان جدید فدراسیون جهانی وزنهبرداری ۶۰، ۶۵، ۷۰، ۷۵، ۸۵، ۹۵، ۱۱۰ و ۱۱۰+ کیلوگرم خواهد بود که از ماه آینده این اوزان در تمامی مسابقات قابل اجرا خواهد بود.
مربی تیم ملی وزنهبرداری تأکید کرد: یوسفی در این مسابقات در دوضرب خیلی خوب کار کرد اما در یک ضرب باید بیشتر تلاش کند. او اگر بتواند در یک ضرب بالای ۲۰۰ کیلوگرم و در دوضرب همین رکورد را دوباره تکرار کند قطعا در آینده حرف برای گفتن خواهد داشت و طلای المپیک و بازیهای آسیایی ناگویا را از آن خود خواهد کرد. خوشبختانه ما در دسته فوق سنگین سه وزنهبردار خوب داریم. در حال حاضر علی داوودی، آیت شریفی و علیرضا یوسفی هر سه در اردوی تیم ملی حضور دارند که از بین آنها یک نفر راهی مسابقات جهانی میشود. باید ببینم شرایط در آینده به چه صورت خواهد بود و آیا با توجه به شرایط جنگی اجازه برگزاری لیگ را به ما میدهند در آن صورت ممکن است رکوردگیری در قالب لیگ برتر انجام شود و یا اینکه یک انتخابی درون اردویی خواهیم داشت.
