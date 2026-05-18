به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای روز بزرگداشت خیام به شرح زیر است:



در جهانی که انسان معاصر بیش از هر زمان در شتاب زندگی، آشفتگی روایت‌ها و هیاهوی روزمرگی گرفتار شده است، بازخوانی سروده‌های حکیم خیام نیشابوری می‌تواند دعوتی دوباره به اندیشیدن، تأمل و گفت‌وگو با خویشتن باشد.



خیام، یادآور سنتی ریشه‌دار از خردورزی در فرهنگ ایران‌زمین است؛ سنتی که انسان را به پرسش، به درنگ در معنای زندگی و به نگریستن دوباره به نسبت خویش با جهان فرامی‌خواند.



در روزگاری که گاه سرعت تحولات، فرصت فهم عمیق و تأمل را از انسان می‌گیرد، میراث خیام همچنان می‌تواند برای جامعه امروز الهام‌بخش باشد؛ میراثی که در آن، علم و ادب، عقل و شاعرانگی، و زندگی و اندیشه، در تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند.



خیام، تنها متعلق به تاریخ و گذشته ایران نیست؛ او بخشی از هویت فرهنگی زنده‌ ماست؛ صدایی که پس از قرن‌ها، هنوز انسان معاصر را به تأمل در زمان، حقیقت، زندگی و قدر دانستن لحظه‌های زیستن فرامی‌خواند.



اینجانب، ضمن گرامی‌داشت روز ملی خیام، یاد و نام این چهره‌ ماندگار فرهنگ و اندیشه ایران را ارج می‌نهم و بر ضرورت پاسداری از میراث فکری و فرهنگی مفاخر ایران‌زمین تأکید می‌کنم.