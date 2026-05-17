به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام رشته‌محل‌های جدید، مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته برنامه پذیرش کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال 1405 تا ۳۰ اردیبهشت تمدید شده است.

به دنبال انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته برنامه پذیرش کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سال 1405 در ۲۰ اردیبهشت با اعلام رشته‌محل‌های جدید و به منظور مساعدت با آن‌دسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده‌ است که بتوانند تا پایان روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

لذا ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای یاد شده و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته خود اقدام کنند.

ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کرده‌اند، می توانند در صورت تمایل تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به مشاهده یا ویرایش اطلاعات و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

رشته محل‌های جدید:

کاردانی پیوسته معماری

جنس پذیرش ظرفیت‌ پذیرش نیمسال نام مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل کد رشته محل دوره تحصیلی استان مرد زن دوم اول - زن - ۴۰ دانشگاه ملی مهارت - آموزشکده اردکان (شهید بهشتی) ۴۹۵۲ روزانه یزد - زن ۳۵ - دانشگاه ملی مهارت - آموزشکده اردکان (شهید بهشتی) ۴۹۵۳ روزانه یزد

کاردانی ناپیوسته طراحی پوشاک (کاردانی ناپیوسته)