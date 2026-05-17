شرکت های خارجی برای تراشه به چین روی آورده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ژائو هایجون» مدیر ارشد اجرایی این شرکت در همین زمینه گفت: هنوز پروژه های گسترش ظرفیت نیمه رسانا و شرکت های متعددی در چین وجود دارد. این شرکت ها و پروژه جزو معدود اماکن با ظرفیت تولید آزاد هستند بنابراین ما شاهد مشتریان خارجی زیادی هستیم که به سمت تولید سفارتشان در چین چرخش کرده اند.

وی در ادامه افزود: SMIC به عنوان بزرگترین واحد داخلی احتمالا شاهد بیشترین سهم از افزایش سفارشات خواهد بود. این روند هم اکنون در سراسر جهان رخ می دهد.

بسیاری از شرکت های تولید نیمه رسانا ظرفیت کارخانه ای را خود به سمت تولید محصولات مرتبط با هوش مصنوعی و همچنین تراشه و دیگر کاربردهای پهنای باند بالا اختصاص داده اند و ظرفیت موجود برای محصولات قدیمی را کمتر کرده اند.

ژائو در این باره میگوید: برخی محصولات قبلا در کارخانه های ریخته گری سراسر جهان ساخته می شد که اکنون دیگر آنجا تولید نمی شود.

SMIC ظرفیت خود را به طور وسیع گسترش داده و همزمان روی تقاضای قدرتمند از سوی طراحان تراشه چینی حساب می کند، هرچند تلاش ها برای تولید تراشه های هفت نانومتری با محدودیت های ناشی از تحریم های صادراتی آمریکا روبرو است.

مدیر ارشد اجرایی این شرکت معتقد است هزینه‌های استهلاک آن در مقایسه با سال گذشته افزایشی در حدود ۳۰ درصد داشته باشد. این در حالی است که هزینه‌ استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود آن در سه ماهه اول نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد رشد کرده است. این شرکت در سه ماهه نخست، معادل ۹هزار ویفر ۱۲ اینچی به ظرفیت تولید خود افزوده است.

نرخ بهره‌برداری SMIC به عنوان شاخصی برای سنجش شدت تولید، در سه ماهه اول ۹۳ درصد ثبت شد که در مقایسه با سه ماهه چهارم، واجد کاهش جزئی بوده است.