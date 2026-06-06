هوش مصنوعی افکار رئیس جمهور چین را ترویج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکونومیک تایمز، «شینهوا نت» متعلق به «شینهوا» خبرگزاری رسمی دولتی چین تصمیم دارد ۱.۱ میلیارد یوان معادل ۱۶۲.۳۸ میلیون دلار روی یک عامل هوش مصنوعی رسمی برای کمک به ترویج تفکر «شی جین پینگ» رئیس جمهور این کشور، سرمایه گذاری کند.

این پروژه با نام «شینهوا یودیان» به معنای واژگان شینهوا، یک عامل هوشمند برای یادگیری، تحقیق و انتشار افکار «شی جین پینگ» درباره «سوسیالیسم با ویژگی های چینی» در عصر جدید است. هوش مصنوعی عامل محور مذکور با توجه به ارزش های اصیل و متعهد به طنین انداز کردن یک موضع مثبت، اخبار مربوط به امور جاری و سیاسی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد تا به آنها در مقابله با حجم زیاد اطلاعات و معضل اعتماد در تشخیص حقیقت از دروغ کمک کند.

چین در ماه مارس نقشه +AI را برای تشویق درباره به کارگیری هوش مصنوعی در تمام بخش های اقتصاد به کار گرفت. همچنین این طرح در ادامه تلاش های پیشین برای گسترش ایدئولوژی رسمی دولت میان نسل جوان و آشنا به فضای آنلاین است.

هوش مصنوعی عاملی پیشنهادی شینهوا جوهره گفتمان های رئیس جمهور چین را ارائه می کند. کاربران این اپ برای کنترل نقل قول های حساس سیاسی از این ابزار استفاده می کنند تا ارجاعات به سخنان «شی» در نگارش اسناد رسمی نوشتاری و تعبیر از سیاست ها به درستی و خالی از اشتباه انجام می شود.

این کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی یک اپ تبلیغاتی به نام «Xuexi Qiangguo» را راه اندازی کرد که به معنای «مطالعه برای قدرتمندتر کردن چین» است. این اپ در برهه ای از زمان، از «وی چت» و نسخه چینی اپ تیک تاک جلو زد و به محبوب ترین اپ روی فروشگاه اپل چین تبدیل شد.