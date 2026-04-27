دیپ سیک قیمت هوش مصنوعی جدیدش را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شرکت همچنین در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد قیمت پایه «کش» در سراسر سری API های دیپ سیک به یک دهم بهای اصلی کاهش می دهد.

دیپ سیک روز جمعه پیش نمایش مدل V۴ را ارائه کرد که با استفاده از فناوری تراشه های هواوی ساخته شده است. این مدل در دو نسخه ارائه شده که یکی قدرتمندتر و گرانقیمت تر به نام V۴ و نسخه دیگر «فلش» نام دارد که سبک تر و ارزان تر است.

عملکرد نسخه پرو در بنچمارک های جهانی برتر از مدل های منبع باز جهانی دیگر و فقط از مدل منبع بسته «جمینای پرو ۳.۱» پایین تر بود. به گفته این استارت آپ چینی مدل های V۴ به طور خاص برای فعالیت عامل های هوش مصنوعی مناسب هستند که می توانند فعالیت هایی پیچیده تر از چت بات ها را انجام دهند اما با قدرت رایانش بیشتری نیاز دارند.