افزایش ممنوعیت واردات کالاهای فناوری چینی به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این جدیدترین اقدام دولت آمریکا برای مقابله با تجهیزات الکترونیکی ساخت چین است.
این اقدام که به دلیل نگرانی های امنیت ملی آمریکا انجام می شود، ممنوعیت FCC بر مدل های جدید ارتباطات و تجهیزات نظارت ویدئویی ساخته شده توسط هواوی، زد تی ای، هایترا، هایک ویژن و Dahua را گسترده تر می کند.
کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا اعلام کرد اکنون این ممنوعیت مدلهای قدیمی تجهیزات را نیز در بر میگیرد، نه فقط تجهیزاتی را که از اواخر سال ۲۰۲۲ به بعد طراحی شدهاند. این تجهیزات در حوزههایی مانند ایمنی عمومی، امنیت تأسیسات دولتی، نظارت امنیتی فیزیکی بر زیرساختهای حیاتی و سایر اهداف مرتبط با امنیت ملی مورد استفاده قرار میگیرند.
قرار است دامنهٔ گسترشیافتهٔ این ممنوعیت از اوایل ماه ژوئیه اجرایی شود. FCC اعلام کرد که این اقدام برای حفاظت از امنیت ملی و کاهش مخاطرات متوجه بخش ارتباطات آمریکا ضروری است.
سفارت چین در واشنگتن و همچنین شرکتهای مربوطه، تاکنون به درخواستها برای اظهار نظر پاسخی ندادهاند.
FCC همچنین تأکید کرد که شهروندان آمریکایی همچنان مجاز خواهند بود از تجهیزاتی که پیش از این در اختیار دارند، استفاده کنند.
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