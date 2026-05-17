سوگواری خادمان حرم بانوی کرامت در سالروز شهادت امام جواد(ع) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه همزمان با سالروز شهادت جانسوز حضرت امام محمد تقی(ع)، فضای شهر مقدس قم رنگ و بوی عزا و ماتم به خود گرفت و خادمان آستان مقدس کریمه اهل‌بیت(س) با برپایی آیین سوگواری، ارادت و اندوه خود را در فراق نهمین امام شیعیان ابراز کردند.



این مراسم معنوی با حضور جمعی از خادمان، عاشقان اهل‌بیت(ع) و دلدادگان خاندان عصمت و طهارت از مسجد امام حسن عسکری(ع) آغاز شد و عزاداران با در دست داشتن پرچم‌های سیاه و بیرق‌های مزین به نام مبارک اهل‌بیت(ع)، مسیر منتهی به حرم مطهر حضرت معصومه(س) را در فضایی آکنده از حزن و اندوه طی کردند.



خادمان حرم بانوی کرامت در طول مسیر با نوحه‌خوانی و ذکر مصائب حضرت جوادالائمه(ع)، سالروز شهادت غریبانه فرزند امام رضا(ع) را گرامی داشتند و این مصیبت جانکاه را به محضر حضرت فاطمه معصومه(س)، عمه بزرگوار آن امام همام، تسلیت گفتند.



دسته عزاداری پس از ورود به حرم مطهر در صحن آینه اجتماع کردند و آیین مرثیه‌سرایی و سوگواری با حضور مداحان اهل‌بیت(ع) برگزار شد.



در این مراسم، ذاکران خاندان عصمت و طهارت با قرائت مراثی و ذکر مصائب امام جواد(ع)، حال و هوای معنوی خاصی به فضای حرم بانوی کرامت بخشیدند.



همزمان با این مراسم، بیوت مراجع عظام تقلید در قم نیز از ساعات ابتدایی روز یکشنبه شاهد برگزاری آیین‌های عزاداری و مجالس سوگواری به مناسبت شهادت ابن‌الرضا(ع) بود و عاشقان اهل‌بیت(ع) با حضور در این محافل مذهبی، ارادت خود را به ساحت ائمه اطهار(ع) ابراز کردند.



همچنین حرم مطهر امامزاده موسی مبرقع(ع)، فرزند بلافصل امام جواد(ع)، از شامگاه شنبه میزبان مراسم روضه‌خوانی، سوگواری و تجمع عزاداران بود و جمعی از مردم مؤمن و ولایت‌مدار قم در این آیین‌های مذهبی حضور یافتند.



بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، عصر امروز نیز دسته عزاداری هیئات مذهبی به سمت امامزاده موسی مبرقع حرکت خواهد کرد تا آیین‌های سوگواری شهادت امام جواد(ع) در قم با شکوه بیشتری ادامه یابد.