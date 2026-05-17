پلیس غرب تهران: عاملان شهادت سرهنگ شهید دهقان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی،صبح یکشنبه، در جمع خبرنگاران از دستگیری دو نفر از سارقان مسلح خودرو و منزل خبر داد که در جریان اغتشاشات اخیر در ملارد، در شهادت سرهنگ شهید دهقان از افسران انتظامی این شهرستان نیز مشارکت داشته‌اند.

نور محمدی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر سرقت مسلحانه خودرو و منزل توسط دو نفر، مأموران پلیس آگاهی شهرستان ملارد با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان در این شهرستان شدند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: مأموران پلیس آگاهی ملارد طی عملیاتی با حکم قضایی، متهمان را دستگیر کردند. این افراد پس از بازجویی‌های فنی به جرم خود مبنی بر سرقت مسلحانه خودرو و منزل اعتراف نمودند. در بازرسی از مخفیگاه آنان، دو دستگاه خودرو نیز کشف و توقیف شد.

نورمحمدی تأکید کرد: همچنین مشخص گردید این متهمان در جریان اغتشاشات اخیر در شهادت سرهنگ شهید دهقان از عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان ملارد نیز مشارکت داشته‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضایی گردیدند.