  1. استانها
  2. تهران
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

پلیس غرب تهران: عاملان شهادت سرهنگ شهید دهقان دستگیر شدند

پلیس غرب تهران: عاملان شهادت سرهنگ شهید دهقان دستگیر شدند

ملارد- فرمانده انتظامی ملارد از دستگیری دو نفر از سارقان مسلح خودرو و منزل که در شهادت سرهنگ شهید دهقان مشارکت داشتند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی،صبح یکشنبه، در جمع خبرنگاران از دستگیری دو نفر از سارقان مسلح خودرو و منزل خبر داد که در جریان اغتشاشات اخیر در ملارد، در شهادت سرهنگ شهید دهقان از افسران انتظامی این شهرستان نیز مشارکت داشته‌اند.

نور محمدی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر سرقت مسلحانه خودرو و منزل توسط دو نفر، مأموران پلیس آگاهی شهرستان ملارد با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان در این شهرستان شدند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: مأموران پلیس آگاهی ملارد طی عملیاتی با حکم قضایی، متهمان را دستگیر کردند. این افراد پس از بازجویی‌های فنی به جرم خود مبنی بر سرقت مسلحانه خودرو و منزل اعتراف نمودند. در بازرسی از مخفیگاه آنان، دو دستگاه خودرو نیز کشف و توقیف شد.

نورمحمدی تأکید کرد: همچنین مشخص گردید این متهمان در جریان اغتشاشات اخیر در شهادت سرهنگ شهید دهقان از عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان ملارد نیز مشارکت داشته‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضایی گردیدند.

کد مطلب 6832373

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها