کشف ۴۵ کیلو هروئین و تریاک در ملارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی،بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف بیش از ۴۵ کیلوگرم انواع مواد افیونی در ملارد خبر داد.

نورمحمدی در تشریح جزئیات این خبر، گفت: در پی اقدامات فنی و پلیسی و رصد اطلاعاتی، مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان ملارد و غرب استان تهران طی یک عملیات مشترک موفق به شناسایی مخفیگاه یک قاچاقچی و توزیع‌کننده موادمخدر در ملارد شدند.

وی افزود: با هماهنگی قضائی، متهم دستگیر و در بازرسی از محل، ۳۰ کیلوگرم هروئین، ۱۵ کیلوگرم تریاک و ۵۰۰ گرم شیشه کشف و ضبط شد. همچنین یک دستگاه خودرو نیز در این رابطه توقیف گردید.

فرمانده انتظامی ملارد تصریح کرد: متهم به همراه موادمکشوفه، پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

نورمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: جلوگیری از توزیع مواد مخدر گامی مؤثر برای سلامت جامعه است و پلیس با تمام توان با توزیع‌کنندگان مواد مخدر برخورد خواهد کرد.