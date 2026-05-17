به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «روش‌ ساختارشناسی سوره ‌های قرآن کریم» همزمان با برگزاری اردیبهشت کتاب، فرهنگسرای قرآن میزبان نویسندگان و پژوهشگران قرآنی برگزار می شود. این فرهنگسرا با توجه با ماموریت و رسالت های خود در حوزه نشر و ترویج آثار فاخر و پژوهش های قرآنی و همچنین حمایت از نویسندگان و ناشران قرآنی اقدام به برگزاری مراسم رونمایی از یک کتاب قرآنی کرده است.

کتاب «روش‌ ساختارشناسی سوره ‌های قرآن کریم؛ بر اساس نشانه‌های لفظی و اصول پاراگراف‌نویسی» نوشته دکتر محمد تیموری حاصل چندین سال پژوهش نویسنده در پژوهشهای ساختاری قرآن کریم است که در اواخر سال ۱۴۰۲ توسط انتشارات طوبای محبت (قم) به چاپ رسیده است.

این کتاب به خواننده کمک می‌کند تا علاوه بر دسته‌بندی معنایی آیات، ارتباط و معانی هر یک از «دسته‌آیات معنایی» را در ارتباط با سایر دسته‌ها و اجزا، و همچنین در ارتباط با هدف اصلی الله تعالی از چینش حکیمانه آیات به ظاهر غیر مرتبط، تحت عنوان سوره، تشخیص دهد. همچنین در این کتاب، روش قاعده‌مند پاراگراف‌بندی سوره‌های قرآن کریم پیشنهاد شده است.

در آئین رونمایی از کتاب روش‌ ساختارشناسی سوره ‌های قرآن کریم اساتیدی چون هادی آرزم، محمد خواجوی، رضا ابوالقاسمی، دکتر موسوی بلده و ... درباره این کتاب سخنانی ایراد خواهند کرد.

این مراسم روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۵ با حضور اساتید قرآنی و جمعی از نویسندگان و پژوهشگران قرآنی برگزار خواهد شد.

علاقمندان برای حضور در این مراسم می توانند به فرهنگسرای قرآن مراجعه نمایند.