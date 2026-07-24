آستانه اشرفیه پیشرو در برپایی مراسم جاماندگان اربعین است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل غفوری پیش از ظهر جمعه در نشست ستاد اربعین که در سالن هئیت رزمندگان آستانه اشرفیه برگزار شد، با اشاره به پیشینه درخشان این شهر در برپایی مراسم جاماندگان اربعین حسینی اظهار کرد: آستانه اشرفیه با توان مردمی همواره در پیشگامی این آیین‌ها در سطح استان، نقش مهمی داشته است.

رئیس شورای هیئت مذهبی آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه ماهیت اربعین کاملاً «مردمی» است افزود: اولویت اصلی ستاد امسال بر ارتقای سطح نظم، امنیت و پشتیبانی متمرکز است.

وی تصریح کرد:مدیریت هوشمندانه در زیرساخت‌ها، فضاسازی تضمین‌کننده کیفیت خدمات به زائران در مسیر اربعین خواهد بود.

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان با انتقاد از حاشیه‌نشین شدن آستانه اشرفیه در رسانه ملی در سال‌ های اخیر اظهار کرد: تغییرات مدیریتی و کم‌ توجهی‌های گذشته از عوامل اصلی کاهش جایگاه این شهرستان است که با توجه به جایگاه تاریخی و پیشرو بودن باید دوباره به مرکز اصلی تبدیل شود.

غفوری در ادامه با اشاره به آمادگی‌های عملیاتی، از برپایی ۲۰ موکب و ایستگاه صلواتی در مسیر زائران خبر داد و افزود: این ایستگاه‌ها علاوه بر ارائه خدمات پذیرایی شامل طبخ و توزیع ناهار، غذاهای گرم و سرد، وظیفه اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبیینی را نیز بر عهده دارند تا محتوای معنوی اربعین در کنار خدمات رفاهی به زائران منتقل شود.

وی با اشاره به ضرورت همکاری نزدیک میان دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مردمی برای تحقق این هدف گفت: هم‌افزایی، شکوه همیشگی این شهر در میزبانی از جاماندگان اربعین، بیش از پیش نمایان شود.