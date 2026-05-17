به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دومین جلسه میز بازیهای رایانهای شورای عالی انقلاب فرهنگی به میزبانی بنیاد ملی بازیهای رایانهای برگزار و کلیات طرح جامع تنظیمگری سایتهای دانلود بازیهای رایانهای (PC) به تصویب رسید.
در این نشست، طرح مذکور که حاصل ماهها بررسی کارشناسی درباره نحوه مدیریت عرضه بازیهای رایانهای در بسترهای مجازی است، توسط معاونت نظارت بنیاد ملی بازیهای رایانهای ارائه شد.
پس از تشریح شیوهنامه اجرایی طرح، نمایندگان دستگاههای حاضر با کلیات آن موافقت کردند و مقرر شد جزئیات کامل طرح در مراحل بعدی از سوی بنیاد ارائه شود.
درباره کلیات بیشتر این طرح بهزودی اطلاعرسانی میشود.
نظر شما