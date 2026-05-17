ژابی آلونسو سرمربی چلسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه چلسی بهصورت رسمی اعلام کرد ژابی آلونسو به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال مردان این باشگاه منصوب شده است.
بر اساس این اعلام، سرمربی اسپانیایی از تاریخ یکم ژوئیه ۲۰۲۶ کار خود را در استمفوردبریج آغاز خواهد کرد و قراردادی چهار ساله با این باشگاه به امضا رسانده است.
آلونسو که از چهرههای معتبر فوتبال مدرن به شمار میرود، پیش از این تجربه مربیگری در سطح بالای فوتبال اروپا را در تیمهایی همچون رئال مادرید و بایر لورکوزن در کارنامه داشته است؛ جایی که موفق شد این تیم آلمانی را به نخستین قهرمانی تاریخ خود در بوندسلیگا برساند.
او همچنین در فصل ۲۰۲۳–۲۰۲۴ با بایر لورکوزن قهرمانی بدون شکست در بوندسلیگا را به دست آورد؛ موفقیتی تاریخی که جایگاه او را در میان مربیان فوتبال اروپا تثبیت کرد.
باشگاه چلسی در بیانیه خود تأکید کرده است که این انتخاب بر اساس تجربه گسترده، کیفیت فنی، سبک بازی، ویژگیهای رهبری و شخصیت حرفهای آلونسو صورت گرفته است؛ عواملی که نقش مهمی در تصمیمگیری برای سپردن هدایت تیم در مرحله جدید پروژه باشگاه داشتهاند.
در ادامه این بیانیه آمده است که آلونسو نهتنها به عنوان یک مربی برجسته، بلکه به عنوان یک رهبر اثباتشده در حوزههای مختلف مدیریتی فوتبال شناخته میشود.
ژابی آلونسو نیز در نخستین اظهارات خود پس از این انتصاب گفت: چلسی یکی از بزرگترین باشگاههای فوتبال جهان است و افتخار بزرگی برای من است که هدایت این تیم را برعهده گرفتهام.
وی افزود: در گفتگوهایی که با مالکان و مدیران ورزشی باشگاه داشتم، مشخص شد که هدف مشترکی داریم؛ ساخت تیمی که بتواند بهطور مستمر در بالاترین سطح رقابت کند و برای کسب جامها بجنگد.
سرمربی جدید چلسی ادامه داد: در این تیم استعدادهای زیادی وجود دارد و این باشگاه ظرفیت بالایی برای موفقیت دارد. افتخار بزرگی است که هدایت آن را برعهده دارم و اکنون تمرکز ما بر کار سخت، ساختن فرهنگ درست تیمی و کسب جامها خواهد بود.
باشگاه چلسی در پایان ابراز امیدواری کرده است که با همکاری آلونسو، فصل جدیدی از موفقیت در استمفوردبریج رقم بخورد و این باشگاه بار دیگر به روزهای پرافتخار خود بازگردد.
