«پرز» رئیس باشگاه رئال مادرید باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات ریاست باشگاه رئال مادرید شامگاه یکشنبه ۱۷ خرداد به پایان رسید و فلورنتینو پرز بار دیگر به عنوان رئیس این باشگاه تا سال ۲۰۳۰ انتخاب شد.

سایت باشگاه رئال مادرید در این رابطه نوشت: هیئت انتخاباتی باشگاه رئال مادرید اعلام کرد پس از شمارش ۱۰۰ درصد آرای حضوری و پستی، فهرست انتخاباتی به رهبری فلورنتینو پرز در انتخابات ریاست و هیئت مدیره باشگاه به پیروزی رسیده است.

فهرست فلورنتینو پرز با کسب ۲۱ هزار و ۷۴۱ رأی، معادل ۶۵ درصد آرا، برنده انتخابات شد. در مقابل، فهرست به رهبری انریکه ریکلمه موفق به کسب ۱۱ هزار و ۸۱۴ رأی، معادل ۳۵ درصد آرا شد.

پس از اعلام نتایج، فلورنتینو پرز که تا سال ۲۰۳۰ برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس رئال مادرید انتخاب شد، گفت: در این انتخابات پیروز شدیم و به کار خود برای کسب افتخارات بیشتر ادامه خواهیم داد. ما در تمامی حوزه‌های رأی‌گیری به پیروزی رسیدیم و دومین نتیجه برتر تاریخ انتخابات رئال مادرید را رقم زدیم. بهترین نتیجه نیز در سال ۲۰۰۴ توسط همین تیم مدیریتی به دست آمده بود. این یک نتیجه فوق‌العاده است.

وی افزود: البته این نتیجه می‌توانست بهتر هم باشد، زیرا نزدیک به هزار رأی پستی که به تأیید دفتر اسناد رسمی رسیده بود، به دلیل برخی مسائل اداری باطل شد. ما نسبت به این موضوع اعتراض خواهیم کرد، زیرا معتقدیم حق با ماست.

پرز ادامه داد: من همچنان اینجا هستم تا از رئال مادرید دفاع کنم. به تلاش خود ادامه خواهیم داد تا این باشگاه همچنان جام‌های بیشتری کسب کند و تا آخرین لحظه برای فتح شانزدهمین قهرمانی اروپا خواهیم جنگید. شما بار دیگر تعهد و وفاداری خود به باشگاه را نشان دادید. امروز رئال مادرید پیروز شد. ما نمونه‌ای از دموکراسی، شفافیت و همزیستی را به جهان نشان دادیم و ثابت کردیم که یک خانواده بزرگ هستیم که عاشق رئال مادرید است و برای آینده آماده است.

پرز همچنین گفت: به عنوان رئیس رئال مادرید به همه شما افتخار می‌کنم. روز انتخابات بسیار موفقی را پشت سر گذاشتیم؛ روزی که اعضا آزادانه درباره آینده بزرگ‌ترین باشگاه تاریخ فوتبال تصمیم گرفتند. این همان رئال مادریدی است که همه ما می‌خواهیم؛ باشگاهی مستقل که از چالش‌ها و موانع هراسی ندارد.

او افزود: همچنان به ورزشگاه سانتیاگو برنابئو، بهترین ورزشگاه جهان، افتخار خواهیم کرد. به داشتن بهترین بازیکنان دنیا افتخار می‌کنیم و از بازگشت یکی از بهترین مربیان جهان، یک مادریدیستا واقعی یعنی خوزه مورینیو استقبال می‌کنیم. مطمئن باشید تا زمانی که من رئیس باشگاه هستم، رئال مادرید متعلق به اعضایش باقی خواهد ماند.

رئیس رئال مادرید در پایان گفت: رئال مادرید متعلق به اعضایش بوده، هست و خواهد ماند. باید متحد بمانیم و با عشق به رئال مادرید به مسیر خود ادامه دهیم. همچنین به کسانی که به من رأی ندادند اطمینان می‌دهم که تمام تلاش خود را برای رسیدگی به نگرانی‌ها و خواسته‌های آنها انجام خواهم داد.