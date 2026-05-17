خبرگزاری مهر، گروه استان ها: در سالروز شهادت نهمین پیشوای شیعیان، حضرت امام محمدتقی(ع)، حرم مطهر رضوی رنگ و بوی سوگ به خود گرفته است.صحن‌ها و ایوان‌های این بارگاه نورانی این روزها با کتیبه‌ها و پرچم‌های سیاه آراسته شده‌اند تا زائران و مجاوران در فضایی آکنده از اندوه و ارادت، یاد و نام فرزند جوان امام رضا(ع) را،گرامی بدارند.

سیاه‌پوشی حرم مطهر رضوی، که از سنت‌های دیرینه آستان قدس رضوی در مناسبت‌های سوگ اهل‌بیت (ع) به شمار می‌رود، این بار نیز جلوه‌ای ویژه یافته و بخش‌های مختلف این بارگاه نورانی در سوگ شهادت ابن الرضا، حضرت جوادالائمه (ع) با کتیبه‌ها و پرچم‌های عزا، مزین شده است.

در صحن آزادی، کتیبه‌ای بزرگ با عبارت «ما زنده از عطای جوادالائمه‌ایم»، نصب شده است؛ کتیبه‌ای که بر زمینه‌ای سیاه و با خطی چشم‌نواز نگاشته شده و در میان معماری باشکوه این صحن جلوه‌ای خاص یافته است.

این عبارت که یادآور کرامت و بخشندگی امام جواد (ع) است، نگاه بسیاری از زائران را به خود جلب می‌کند و آنان را به زمزمه نام آن امام همام، وا می‌دارد.

همچنین بر ایوان صحن انقلاب اسلامی نیز کتیبه‌ای بزرگ با شعری در وصف توسل به امام جواد (ع) نصب شده است.

در روز شهادت مظلومانه جواد، ابن الرضا (ع) مملو از جمعیت دلدادگانی بود که برای تسلیت شهادت حضرت جوادالائمه (ع) به محضر ثامن‌الحجج (ع) مشرف شده بودند تا با اشک دیده، مرهمی بر دل داغدار این امام بزرگوار، بگذارند.

در این روز سراسر اندوه و ماتم کتیبه‌هایی از جنس عشق و ارادت بر بلندای ایوان‌ها نقش بسته است و زائران درحالی‌که لباس عزای حضرت جوادالائمه (ع) را بر تن کرده‌اند، زمزمه «یا جوادالائمه ادرکنی» سر داده‌اند.

در چنین فضایی که یاد و نام نهمین پیشوای شیعیان در حرم مطهر رضوی طنین‌انداز است، بازخوانی سیره و شخصیت امام محمدتقی(ع) بیش از پیش اهمیت می‌یابد. امامی که با وجود عمر کوتاه، در عرصه‌های علمی، فرهنگی و هدایت جامعه اسلامی نقشی ماندگار ایفا کردند و زندگی ایشان سرشار از درس‌هایی برای امروز جامعه اسلامی است.

کارشناسان دینی معتقدند بررسی ابعاد مختلف شخصیت امام جواد(ع) می‌تواند راهگشای فهم بهتر جایگاه امامت، نقش گفتگو و تبیین در جامعه و همچنین اهمیت بصیرت در برابر جریان‌های انحرافی باشد. در همین راستا با چند تن از اساتید و کارشناسان حوزه دین به گفتگو نشسته‌ایم تا زوایای مختلف سیره و شخصیت این امام همام را بررسی کنیم.

امامت امام جواد(ع) در سن کودکی، آزمونی الهی برای سنجش ایمان مردم بود

حجت الاسلام علیرضا عطاران کبیری، استاد حوزه علمیه در خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسئله امتحان الهی در زندگی انسان‌ها اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عرصه‌های آزمایش الهی برای مؤمنان، مسئله ولایت و امامت است و امامت امام محمد تقی(ع) در سن کودکی نیز از جمله آزمون‌هایی بود که خداوند برای سنجش ایمان و باور شیعیان قرار داد.

استاد حوزه علمیه در خراسان رضوی با اشاره به اینکه انسان‌ها در دنیا همواره در معرض امتحان الهی قرار دارند، بیان کرد: خداوند متعال در آیات مختلف قرآن کریم به این حقیقت اشاره کرده است که دنیا محل آزمایش انسان‌هاست. به عنوان نمونه در آیه دوم سوره مبارکه عنکبوت می‌فرماید: «آیا مردم گمان کردند همین که گفتند ایمان آوردیم، رها می‌شوند و مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند؟» همچنین در آیه ۳۵ سوره مبارکه انبیا آمده است که همه انسان‌ها طعم مرگ را می‌چشند و با خیر و شر و سختی و آسانی مورد آزمایش قرار می‌گیرند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین ابزارهای امتحان الهی برای انسان‌ها، مسئله ولایت و امامت است. مردم در طول تاریخ به وسیله حجت‌های الهی یعنی انبیا و ائمه معصومین علیهم‌السلام مورد آزمون قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال قوم حضرت نوح(ع) با تبعیت یا عدم تبعیت از آن پیامبر الهی مورد امتحان قرار گرفتند و این مسئله درباره سایر پیامبران نیز وجود داشت.

عطاران کبیری ادامه داد: در دوران ائمه معصومین علیهم‌السلام نیز مردم هر عصر با امام زمان خود مورد امتحان قرار می‌گرفتند. برای نمونه در زمان امیرالمؤمنین علی(ع)، مردم به وسیله آن حضرت آزمایش شدند و خداوند متعال به پیامبر اکرم(ص) خبر داده بود که مردم با ولایت امیرالمؤمنین مورد امتحان قرار خواهند گرفت.

سیره علمی و عملی امام جواد(ع) الگویی برای گفتگو، تربیت نیروهای دینی

نجمه اسفندیاری، معاون آموزشی و پژوهشی کانون طلاب و دانش‌آموختگان جامعه‌الزهرا(س) خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد مختلف سیره امام محمدتقی(ع) اظهار کرد: امام جواد علیه‌السلام با وجود سن کم و مدت کوتاه امامت، با دانش، منطق، اخلاق کریمانه و تربیت شاگردان، توانستند حقیقت امامت را تبیین و جامعه را در شرایط سخت سیاسی هدایت کنند.

معاون آموزشی و پژوهشی کانون طلاب و دانش‌آموختگان جامعه‌الزهرا(س) خراسان رضوی با اشاره به سیره علمی و عملی امام محمدتقی(ع) بیان کرد: امام جواد علیه‌السلام با وجود آنکه مدت امامتشان کوتاه بود و به عنوان جوان‌ترین امام شهید شناخته می‌شوند، در سن هفت سالگی به مقام امامت رسیدند. با این حال، سن کم مانع از نقش‌آفرینی علمی و اجتماعی ایشان نشد.

وی افزود: امام جواد(ع) در همان سنین کم، با الگویی عمیق از دانش، اخلاق و مدیریت بحران که از پدر بزرگوار خود آموخته بودند، در عرصه گفتگو و حضور اجتماعی با مردم حضوری فعال داشتند و با برخوردی کریمانه، صبر و بردباری تلاش می‌کردند مشکلات شیعیان را برطرف کنند.

اسفندیاری با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ابعاد شخصیت امام جواد(ع) سیره علمی ایشان است، گفت: آن حضرت حتی در سنین کودکی نیز پاسخگوی شبهات بودند و این موضوع یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های علمی ایشان به شمار می‌آید. دانش وسیع و پاسخ‌های دقیق ایشان به مسائل علمی و فقهی در مناظرات با دانشمندان و فقهای عصر، همراه با استدلال‌های محکم، جایگاه علمی امامت را برای مردم روشن می‌کرد.

امام جواد(ع) پیشگام جهاد تبیین و آزاداندیشی در جامعه اسلامی

حجت الاسلام مهدی مهدوی عارف، کارشناس دینی و مذهبی در خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد شخصیتی و اجتماعی امام محمد تقی(ع) اظهار کرد: امام جواد(ع) با وجود عمر کوتاه خود، یکی از درخشان‌ترین دوره‌های مبارزه فکری و فرهنگی در تاریخ تشیع را رقم زدند و با روشنگری و گسترش گفت‌وگوهای علمی، به الگویی برای جهاد تبیین و آزاداندیشی در جامعه اسلامی تبدیل شدند.

کارشناس دینی و مذهبی در خراسان رضوی بیان کرد: سیره امام جواد(ع) سرشار از درس‌هایی برای جامعه امروز، به‌ویژه در حوزه روشنگری و بصیرت‌بخشی است.

وی با اشاره به شرایط تاریخی دوران امامت امام جواد(ع) اظهار کرد: امام جواد علیه‌السلام در حالی به امامت رسیدند که هنوز در سنین نوجوانی بودند، اما با وجود این شرایط خاص، رهبری امت اسلامی را در دوره‌ای بسیار پیچیده بر عهده گرفتند. این دوران همزمان با حکومت مأمون عباسی بود؛ حاکمی که تلاش می‌کرد با ظاهرسازی دینی و نمایش حمایت از اهل‌بیت(ع)، چهره‌ای دیندار و مقدس از خود به نمایش بگذارد.

مهدوی عارف افزود: هنر بزرگ امام جواد(ع) در چنین فضایی، افشای نفاق و ریاکاری قدرت‌های حاکم بود. ایشان با روش‌های مختلف تلاش کردند بصیرت مردم را افزایش دهند تا جامعه اسلامی فریب ظاهر دینی حکومت را نخورد و حقیقت رفتار حاکمان را بشناسد.