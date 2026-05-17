به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری صبح یکشنبه در بازدید از یک واحد تولیدی در شهرستان برخوار که در جریان حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایام جنگ رمضان هدف قرار گرفته و بخشهای مختلف آن به طور کامل تخریب شده است، اظهار کرد: رژیمهای آمریکا و اسرائیل در این جنگ ناجوانمردانه تلاش کردند با وارد کردن خسارتهای جانی و مالی به مردم و زیرساختهای اقتصادی کشور، فشار مضاعفی بر ملت ایران وارد کنند.
وی افزود: از کودکان بیگناه و مظلوم در برخی مناطق کشور گرفته تا مراکز تولیدی و اقتصادی، همگی هدف اقدامات خصمانه این رژیمها قرار گرفتند تا با ایجاد اختلال در تولید و معیشت مردم، اراده ملت ایران را تضعیف کنند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به خسارت وارد شده به این واحد صنعتی گفت: این مجموعه تولیدی یکی از نمونههای آشکار جنایات دشمنان است که در جریان این حملات، فضای فیزیکی آن به طور کامل تخریب شده است؛ با این حال مدیران و کارکنان این واحد با روحیهای جهادی و انقلابی، بدون وقفه و با تکیه بر توان داخلی، بخشی از فعالیتهای تولیدی خود را در فضای محوطه کارخانه از سر گرفتهاند.
وی ادامه داد: این روحیه تلاش، مجاهدت و مسئولیتپذیری در میان مدیران و کارگران بخش تولید، همان روحیهای است که رزمندگان ما در میدانهای نبرد نظامی از خود نشان دادند و امروز نیز در عرصه اقتصاد کشور مشاهده میشود.
جعفری تصریح کرد: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور در شرایط فعلی در واقع رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و با شجاعت، خطرپذیری و پشتکار در حال تلاش برای حفظ چرخه تولید و اشتغال هستند؛ موضوعی که برای اقتدار اقتصادی و پیشرفت کشور اهمیت ویژهای دارد.
وی با اشاره به خسارت برخی واحدهای صنعتی مجاور این مجموعه نیز گفت: در این بازدید مقرر شد موضوع حمایت از واحدهای آسیبدیده در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی استان قرار گیرد و با نظارت دادستان اصفهان و همکاری دستگاههای مرتبط از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شبکه بانکی و ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، اقدامات لازم برای تسهیل در بازسازی و احیای این واحدها انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ابراز امیدواری کرد با هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و حمایت از بخش تولید، این واحدهای صنعتی در آیندهای نزدیک فعالیت خود را با ظرفیت بیشتری از گذشته از سر بگیرند.
وی در ادامه برنامههای خود از کارخانه قند اصفهان نیز بازدید کرد؛ واحدی که به عنوان یکی از تولیدکنندگان محصولات غذایی اساسی و راهبردی در حوزه تولید شکر فعالیت دارد. در این بازدید، رئیس کل دادگستری استان از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و درخواستهای مدیران این مجموعه قرار گرفت و دستورات لازم برای بررسی و پیگیری برخی موضوعات در چارچوب قانونی صادر کرد.
