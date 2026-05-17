شاهرخی: ۷۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس هرمزگان اضافه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان شاهرخی ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران، با تشریح وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات درمانی استان هرمزگان، از وجود ۲۷۵۷ تخت فعال در مراکز درمانی خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر ۷۶۲ پزشک عمومی، ۶۶۵ متخصص، ۱۱۵ فوق تخصص، ۴۹۳ دندانپزشک عمومی و حدود ۲۲۰۰ پرستار در استان هرمزگان مشغول به خدمت هستند.

وی با اشاره به میانگین کشوری ۱.۸ تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت، افزود: با بهره‌برداری از سه پروژه بیمارستانی با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد (بیمارستان ۲۶۴ تختخوابی شهید محمدی، ۱۶۰ تختخوابی میناب و ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس)، به شاخص مطلوب و شایسته مردم استان خواهیم رسید.

وضعیت بحرانی اورژانس و تحویل ۷۰ دستگاه آمبولانس

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه وضعیت اورژانس استان هرمزگان در سال گذشته بحرانی بوده است، تصریح کرد: در شهرستان بندرعباس با یک میلیون جمعیت، تنها ۳ پایگاه فعال شهری وجود داشت اما امروز این تعداد افزایش یافته و با کمک خیرین و وزارت بهداشت، ۷۰ دستگاه آمبولانس جدید تحویل استان شده است.

شاهرخی با اشاره به استاندارد کشوری مبنی بر وجود یک پایگاه اورژانس جاده‌ای هر ۴۰ کیلومتر و یک پایگاه شهری به ازای هر ۵۰ هزار نفر در کلانشهرها، خاطرنشان کرد: هم اکنون ۲۲ پایگاه شهری، ۶۰ پایگاه بین‌جاده‌ای، ۲ پایگاه هوایی، ۲ پایگاه دریایی و ۳ پایگاه اتوبوس آمبولانس در استان فعال است.

افزایش ۱۰۰ دستگاهی دیالیز؛ استاندارد کشوری ۲۱۵ بیمار به ازای هر دستگاه

وی یکی از چالش‌های مهم استان را بحث بیماران دیالیزی عنوان کرد و گفت: تعداد بیماران نیازمند خدمات دیالیز در هرمزگان طی هفت سال گذشته از ۴۰۰ نفر به ۸۵۰ نفر رسیده است. در حالی که استاندارد کشوری به ازای هر دستگاه دیالیز، ۲۱۵ بیمار است، در برخی نقاط استان عمر دستگاه‌ها بالای ۱۰ سال و بیش از ۳۰ هزار ساعت کارکرد داشته است.

شاهرخی با بیان اینکه ۱۶۰ دستگاه دیالیز در استان فعال است، افزود: موفق شدیم ۱۰۰ دستگاه دیالیز استاندارد جدید به استان اضافه و در اکثر شهرستان‌ها نصب کنیم.

خرید دو دستگاه آنژیوگرافی ۴۰۰ میلیارد تومانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به خدمات آنژیوگرافی و درمان بیماران قلبی، اظهار کرد: استاندارد وزارت بهداشت به ازای هر ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر، یک دستگاه آنژیوگرافی است. در سال گذشته حدود ۵ هزار بیمار از این خدمت بهره‌مند شدند.

وی با قدردانی از خیرین سلامت، تصریح کرد: موفق شدیم دو دستگاه آنژیوگرافی جدید به ارزش هر دستگاه ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیارد تومان (به ارزش روز) خریداری و به تجهیزات استان اضافه کنیم. همچنین پنج دستگاه سونوگرافی جدید در شهرستان‌های بندر خمیر، جزیره بوموسی و سایر مناطق نصب و راه‌اندازی شده است.

کمبود فوق تخصص و ضرورت راه‌اندازی MRI جدید

شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعزام سالانه حدود ۸ هزار بیمار به استان‌های فارس و تهران، گفت: استان هرمزگان با کمبود فوق تخصص‌های جراحی مثانه و برخی رشته‌های خاص مواجه است اما در تلاش هستیم با جذب دو فوق تخصص جدید تا شهریور ماه، بخشی از این مشکلات را حل کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳ دستگاه MRI در استان فعال است، خاطرنشان کرد: با توجه به جمعیت ۱.۸ میلیونی استان و میانگین کشوری یک دستگاه MRI به ازای هر ۵۰۰ هزار نفر، نیازمند سه تا پنج دستگاه دیگر هستیم که برنامه‌ریزی برای تأمین آنها در دست انجام است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان با اشاره به وجود ۳۵ مرکز جامع سلامت شهری، ۴۴ مرکز روستایی و ۱۲۴ پایگاه سلامت در استان، تأکید کرد: تلاش می‌کنیم با جذب نیروهای متخصص و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، خدمات درمانی را به صورت عادلانه در سراسر استان توزیع کنیم.