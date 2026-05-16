به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان شاهرخی در نشست وبیناری با وزیر بهداشت که با حضور استاندار هرمزگان در دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد، ضمن قدردانی از حمایتهای وزارت بهداشت، گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه سلامت هرمزگان طی سال گذشته ارائه کرد.
وی با اشاره به حوزه درمان سرطان، گفت: با همراهی خیرین و حمایت وزارت بهداشت، تجهیزات پزشکی به ارزش روز حدود یک و نیم همت در استان تأمین شده که شامل پنج دستگاه ماموگرافی، یک دستگاه رادیوتراپی، یک دستگاه PET Scan، یک دستگاه استوکسیتی و نیز احداث ساختمان پیوند و انکولوژی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: در حوزه بیماریهای قلبی نیز دو دستگاه آنژیوگرافی به ظرفیت درمانی بندرعباس افزوده شده که نقش مهمی در ارتقای خدمات تخصصی قلب خواهد داشت.
شاهرخی همچنین از تقویت ناوگان فوریتهای پزشکی استان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به پراکندگی جغرافیایی، وجود نقاط کور امدادی و بر اساس نقشه خطر حوادث استان، ۷۰ دستگاه آمبولانس استاندارد با حمایت وزارت بهداشت و مشارکت خیرین به ناوگان اورژانس هرمزگان اضافه شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به توسعه زیرساختهای آموزشی گفت: پروژه دانشکده علوم پزشکی غرب هرمزگان در بندرلنگه با زیربنای حدود ۵۷۰۰ متر مربع و خوابگاه دانشجویی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع با مشارکت خیرین کلنگزنی شده و اکنون حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی همچنین از افزایش ظرفیت خدمات دیالیز در استان خبر داد و افزود: در حالی که پیشتر حدود ۱۲۰ دستگاه دیالیز در استان فعال بود و با کمبود نزدیک به ۱۰۰ دستگاه مواجه بودیم، با همکاری خیرین، وزارت بهداشت و حمایتهای استاندار هرمزگان ۱۰۰ دستگاه دیالیز جدید به ظرفیت استان اضافه شد.
شاهرخی تصریح کرد: همچنین پنج دستگاه اکو، پنج دستگاه CR و پنج دستگاه رادیوگرافی پرتابل به مراکز درمانی استان افزوده شده است.
به گفته وی، برای نخستین بار در جزیره بوموسی خدمات جدید درمانی به بهرهبرداری رسید و در شهرستانهای بستک و سیریک نیز دستگاه سیتیاسکن راهاندازی شد.
در پایان این نشست، خانههای بهداشت روستایی مرادی و باسعیدو قشم نیز افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
