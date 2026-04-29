شناسایی ۸۵۰ بیمار دیالیزی در استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان شاهرخی در آیین افتتاح مرکز شیمیدرمانی سرپایی هماتولوژی و پیوند ساحل خلیج فارس و بخش دیالیز بیمارستان فوق تخصصی کودکان بندرعباس که با حضور استاندار هرمزگان به بهرهبرداری رسید، اظهار کرد: دو بخش درمانی در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بندرعباس شامل بخش دیالیز و بخش سرپایی شیمیدرمانی کودکان بیمار سرطانی که امروز به بهره برداری رسیدند با هزینهای حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اجرا شده و ظرفیت خدمترسانی به بیماران نیازمند در استان را به شکل جدی ارتقا میدهد.
پژمان شاهرخی با اشاره به تعداد بیماران دیالیزی استان اظهار کرد: هماکنون در هرمزگان حدود ۸۵۰ بیمار دیالیزی شناسایی شده و برنامهریزیها بر مبنای شاخصهای کشوری برای تأمین تجهیزات مورد نیاز آنها انجام میشود.
وی با بیان اینکه استاندارد کشوری ایجاب میکند به ازای هر چهار بیمار دیالیزی، یک دستگاه در استان تأمین شود، افزود: بر این اساس، با توجه به تعداد بیماران، استان حداقل به حدود ۲۲۵ دستگاه دیالیز نیاز دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: بررسیهای کارشناسی نشان داد از میان دستگاههای موجود، بخشی به دلیل عمر بالا یا ساعت کار سنگین، عملاً در وضعیت استاندارد قرار ندارند؛ بنابراین برنامهریزی برای تأمین حدود ۱۰۰ دستگاه دیالیز مناسب در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین به توزیع دستگاهها در سطح استان پرداخت و گفت: بر مبنای نیاز هر شهرستان، ۱۰ دستگاه به بیمارستان کودکان، ۳۰ دستگاه به بیمارستان شهید محمدی اختصاص یافته و مابقی نیز برای پوشش سایر مناطق از جمله شرق و غرب استان و همچنین قشم و حاجیآباد در نظر گرفته شده است.
شاهرخی در مورد بخش سرپایی شیمیدرمانی بیماران کودک سرطانی نیز گفت: این مرکز با ۱۲ تخت سرپایی برای مراجعه بیماران کودکان سرطانی استان آغاز به کار کرده که ۱۲ تخت دیگر نیز در طبقات فوقانی پیشبینی شده است تا روند درمان این گروه از بیماران تسهیل شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود به برنامههای آینده دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اشاره کرد و گفت: راهاندازی پیوستگی درمانی، تکمیل ظرفیتهای تخصصی و نیز پیوند مغز استخوان در استان در دستور کار قرار دارد و پیگیریها برای اجرایی شدن آن تا چند ماه آینده ادامه خواهد داشت.
