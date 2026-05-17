به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان اعلام کرد: در چارچوب برخی اقدامات فنی و عملیاتی، احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل‌شده در محدوده نصرآباد، میمه و مناطق اطراف وجود دارد.

بر اساس این اطلاعیه، این انفجارهای کنترل‌شده از ساعت ۱۲ ظهر امروز یکشنبه آغاز می‌شود و تا فردا دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.

در این اطلاعیه تأکید شده است که این اقدام در قالب عملیات برنامه‌ریزی‌شده و تحت نظارت نیروهای تخصصی انجام می‌شود و صداهای احتمالی ناشی از آن جای هیچ‌گونه نگرانی برای مردم منطقه نخواهد داشت.

روابط عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان از شهروندان خواست با توجه به اطلاع‌رسانی انجام شده، به شایعات احتمالی توجه نکنند و آرامش خود را حفظ کنند.