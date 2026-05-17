هاشمی: عدالت سلامت باید به دورترین روستاهای خراسان شمالی برسد

به گزارش خبرنگار مهر سید احمد هاشمی ظهر یکشنبه در نشست خبری هفته ملی سلامت که در سلف مرکزی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: در دوران جنگ، حوزه بهداشت، درمان و سلامت هیچ‌گونه تعطیلی نداشت و با آمادگی کامل در خدمت مردم استان بود.

وی با اشاره به افزایش اسکان مهمانان در خراسان شمالی گفت: تعداد مراکز «بنت‌الهدی» که پیش از این بین ۱۰ تا ۱۵ مورد بود، در ایام نوروز به حدود ۵۰ تا ۶۰ مورد رسید؛ چرا که به دلیل شرایط جنگی، مهمانانی از سراسر کشور در استان حضور داشتند.

هاشمی افزود: در سطح کشور ۲۷ نفر از فعالان حوزه بهداشت و درمان در جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی همچنین بیان کرد: نخستین خانه بهداشت در سال ۱۳۶۳ احداث شد و نظام سلامت همواره بر چهار اصل مهم شامل همکاری بین‌بخشی، مشارکت مردم و خودمراقبتی، استفاده از فناوری مناسب و عدالت در سلامت تأکید دارد تا حتی دورترین روستاهای استان نیز از خدمات درمانی بهره‌مند شوند.

وی درباره اهداف هفته سلامت گفت: پوشش همگانی سلامت باید همه جمعیت کشور را دربرگیرد و برای هر سه هزار نفر، یک پزشک خانواده پیش‌بینی شده است.

هاشمی کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌ها، ارتقای سلامت دهان و دندان و تقویت نظام ارجاع را از دیگر اهداف حوزه سلامت عنوان کرد و افزود: در نظام ارجاع، شرایط خانوادگی، اقتصادی و مشکلات افراد برای پزشکان مشخص خواهد شد تا خدمات دقیق‌تری ارائه شود.

وی با اشاره به هزینه‌های درمان اظهار داشت: هزینه تأمین یک دستگاه ام‌آرآی بسیار بالاست و توسعه آموزش‌های خودمراقبتی می‌تواند در کاهش هزینه‌های درمان نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تأکید کرد: نظام سلامت هیچ‌گاه تعطیلی و استراحت ندارد و همواره در کنار مردم است.

هاشمی همچنین گفت: در دوران شیوع کرونا، دانشگاه علوم پزشکی بدهی نداشت و سه دستگاه سی‌تی‌اسکن به مجموعه اضافه شد؛ اما در سال گذشته به‌دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ها، دانشگاه با مشکلات مالی و چالش در پرداخت حقوق روبه‌رو شد.