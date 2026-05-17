به گزارش خبرگزاری مهر، پیام نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بمناسبت بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی منتشر شد.

متن پیام به شرح زیر است:



بسم الله الرّحمن الرحیم

روابط عمومی بهترین نمایانگر اوضاع داخلی یک نهاد از یک سو و از سوی دیگر منعکس کننده چگونگی مسائلی است که در آن نهاد می‌گذرد. روابط عمومی ها به طور هنرمندانه اطلاع رسانی کنند تا مردم با جان و دل بپذیرند.

امام شهید حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (اعلی الله مقامه‌الشریف)



معاونین، مدیران و کارشناسان محترم روابط عمومی سپاه و بسیج



سلام علیکم؛

بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی، تداعی‌گر اهمیت و نقش روز افزون حرفه روابط عمومی در دنیای ارتباطات و فرصتی است مبارک تا برای توسعه ارتباطات اجتماعی و غنای معنوی و ارزشی این حرفه ارزشمند، تلاش مضاعفی صورت گیرد و جایگاه آن در جامعه آرمان‌خواه، اسلامی و انقلابی بیش از پیش تقویت و تثبیت شود.



امروزه روابط عمومی به عنوان یک سامانه مبتنی بر تفکر جمعی و راهبردی و به عنوان رکنی مهم در ارتقاء و پیشرفت هر سازمانی جایگاه ویژه‌ای دارد که با نفی ایستایی و سکون، به عنوان نقش آفرین اصلی همدلی و همزبانی بین ملت و حاکمیت عمل می‌کند.



رسالتی مهم و گران‌سنگ که جز باهم‌افزایی، هم‌اندیشی، همنوایی، همگرایی و با ابتکار و امید، با صداقت و امانت‌داری تحقق نخواهد یافت. در شرایط کنونی که کشور در نبردی عظیم در عرصه‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای با دشمنان به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد، نقش ارتباطات و روابط عمومی بیش از هر زمان دیگری به خصوص در عرصه جنگ شناختی و مدیریت ادراک و افکار عمومی، برجسته و حیاتی است.



اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سرافراز عرصه روابط عمومی و اطلاع‌رسانی رسانی، به ویژه شهدای جنگ رمضان و سردار رسانه شهید علی محمد نائینی معاون روابط عمومی و سخنگوی سابق سپاه، روز ارتباطات و روابط عمومی را به همه معاونین، مدیران و کارشناسان سخت کوش روابط عمومی سپاه و بسیج که با الهام از هم‌افزایی، هم‌اندیشی و همسویی در خط مقدم جهاد تبیین و در مسیر اعتلا و تجلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مردمی در سپهر افکار عمومی داخل و خارج از کشور و نمایش اقتدار و جلوه‌های قدرت بازدارندگی ایران اسلامی و افزایش منزلت اجتماعی، تبیین نقش آفرینی‌های راهبردی سپاه و بسیج در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، دفاعی، امنیتی، خدمات رسانی، مردمیاری، پیشرفت و سازندگی و... گام‌های بلند و موفقی را رقم زده‌اند و توانسته‌اند پیام این مجاهدت‌های باشکوه و افتخارآفرین را به جامعه مخاطب برسانند و پیوند میان مردم و خادمانشان در این نهاد انقلابی و مردمی را مستحکم‌تر سازند؛ تبریک و تهنیت عرض نموده و ضمن انتظار از همگان در روایت سازی دقیق و به موقع، تولید محتوای خبری کیفی، امید بخش و بصیرت آفرین، تقویت انسجام ملی با رویکرد فعالیت رسانه‌ای حسینی و عاشورایی؛ از تلاش‌های صادقانه، هوشمندانه و شبانه روزی آحاد معاونین، مسئولین، مدیران، کارشناسان و فعالان این حوزه در رده‌های مختلف سپاه و بسیج در سراسر کشور به ویژه در انعکاس موثر رویدادها و بیان روایت‌های دقیق و به موقع جنگ تحمیلی سوم و پوشش رسانه‌ای اجتماعات استکبار ستیز ملت ولایتمدار و بصیر میهن اسلامی، صمیمانه قدردانی کرده و توفیق روزافزون همگان را در ادامه این مسیر نورانی تحت عنایات حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تبعیت از تدابیر، فرامین و رهنمودهای رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) از حضرت حق تعالی مسئلت می‌نمایم.



عبدالله حاجی صادقی

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی