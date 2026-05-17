۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

۲۷ اردیبهشت تداعی‌گر نقش روز افزون روابط عمومی در دنیای ارتباطات است

نماینده ولی فقیه در سپاه بیان کرد: بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی، تداعی‌گر اهمیت و نقش روز افزون حرفه روابط عمومی در دنیای ارتباطات است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بمناسبت بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی منتشر شد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرحیم

روابط عمومی بهترین نمایانگر اوضاع داخلی یک نهاد از یک سو و از سوی دیگر منعکس کننده چگونگی مسائلی است که در آن نهاد می‌گذرد. روابط عمومی ها به طور هنرمندانه اطلاع رسانی کنند تا مردم با جان و دل بپذیرند.

امام شهید حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (اعلی الله مقامه‌الشریف)

معاونین، مدیران و کارشناسان محترم روابط عمومی سپاه و بسیج

سلام علیکم؛

بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی، تداعی‌گر اهمیت و نقش روز افزون حرفه روابط عمومی در دنیای ارتباطات و فرصتی است مبارک تا برای توسعه ارتباطات اجتماعی و غنای معنوی و ارزشی این حرفه ارزشمند، تلاش مضاعفی صورت گیرد و جایگاه آن در جامعه آرمان‌خواه، اسلامی و انقلابی بیش از پیش تقویت و تثبیت شود.

امروزه روابط عمومی به عنوان یک سامانه مبتنی بر تفکر جمعی و راهبردی و به عنوان رکنی مهم در ارتقاء و پیشرفت هر سازمانی جایگاه ویژه‌ای دارد که با نفی ایستایی و سکون، به عنوان نقش آفرین اصلی همدلی و همزبانی بین ملت و حاکمیت عمل می‌کند.

رسالتی مهم و گران‌سنگ که جز باهم‌افزایی، هم‌اندیشی، همنوایی، همگرایی و با ابتکار و امید، با صداقت و امانت‌داری تحقق نخواهد یافت. در شرایط کنونی که کشور در نبردی عظیم در عرصه‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای با دشمنان به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد، نقش ارتباطات و روابط عمومی بیش از هر زمان دیگری به خصوص در عرصه جنگ شناختی و مدیریت ادراک و افکار عمومی، برجسته و حیاتی است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سرافراز عرصه روابط عمومی و اطلاع‌رسانی رسانی، به ویژه شهدای جنگ رمضان و سردار رسانه شهید علی محمد نائینی معاون روابط عمومی و سخنگوی سابق سپاه، روز ارتباطات و روابط عمومی را به همه معاونین، مدیران و کارشناسان سخت کوش روابط عمومی سپاه و بسیج که با الهام از هم‌افزایی، هم‌اندیشی و همسویی در خط مقدم جهاد تبیین و در مسیر اعتلا و تجلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مردمی در سپهر افکار عمومی داخل و خارج از کشور و نمایش اقتدار و جلوه‌های قدرت بازدارندگی ایران اسلامی و افزایش منزلت اجتماعی، تبیین نقش آفرینی‌های راهبردی سپاه و بسیج در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، دفاعی، امنیتی، خدمات رسانی، مردمیاری، پیشرفت و سازندگی و... گام‌های بلند و موفقی را رقم زده‌اند و توانسته‌اند پیام این مجاهدت‌های باشکوه و افتخارآفرین را به جامعه مخاطب برسانند و پیوند میان مردم و خادمانشان در این نهاد انقلابی و مردمی را مستحکم‌تر سازند؛ تبریک و تهنیت عرض نموده و ضمن انتظار از همگان در روایت سازی دقیق و به موقع، تولید محتوای خبری کیفی، امید بخش و بصیرت آفرین، تقویت انسجام ملی با رویکرد فعالیت رسانه‌ای حسینی و عاشورایی؛ از تلاش‌های صادقانه، هوشمندانه و شبانه روزی آحاد معاونین، مسئولین، مدیران، کارشناسان و فعالان این حوزه در رده‌های مختلف سپاه و بسیج در سراسر کشور به ویژه در انعکاس موثر رویدادها و بیان روایت‌های دقیق و به موقع جنگ تحمیلی سوم و پوشش رسانه‌ای اجتماعات استکبار ستیز ملت ولایتمدار و بصیر میهن اسلامی، صمیمانه قدردانی کرده و توفیق روزافزون همگان را در ادامه این مسیر نورانی تحت عنایات حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تبعیت از تدابیر، فرامین و رهنمودهای رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) از حضرت حق تعالی مسئلت می‌نمایم.

عبدالله حاجی صادقی
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کد مطلب 6832595
محسن صمیمی

