عصبانیت رسانه صهیونیستی از عملکرد ضعیف آمریکا و اروپا در مقابل ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای اسرائیل نیوز نیز در گزارشی با نگاهی تند و انتقادی، از افول اراده سیاسی و نظامی غرب سخن گفت و نوشت: اروپا و تا حدی آمریکا، توان و آمادگی خود برای دفاع از منافع و ارزشهایشان را از دست دادهاند.
این رسانه صهیونیستی افزود: جوامع غربی به دلیل رفاهزدگی، کاهش جمعیت و ترس از تلفات انسانی، دیگر تمایلی به ورود به درگیریهای سخت و پرهزینه ندارند. اروپا بیش از آنکه به قدرت نظامی و امنیت بیندیشد، درگیر مسائل رفاهی، فرهنگی و سیاسی داخلی شده است.
اسرائیل نیوز به عقب نشینی فرانسه و انگلیس برای اعزام ناو به تنگه هرمز اشاره کرد و افزود: پس از تنشها در تنگه هرمز، ناو هواپیمابر فرانسوی شارل دوگل قرار بود به منطقه اعزام شود، اما پس از هشدارهای ایران از موضع خود عقب نشست.
این رسانه صهیونیستی، نیامدن ناو انگلیسی «اچاماس کوئین الیزابت» به تنگه هرمز را نیز بهعنوان نمونهای از ضعف نظامی غرب عنوان کرد.
اسرائیل نیوز نوشت: آمریکا نیز به تدریج به همان مسیر اروپا نزدیک میشود و روحیه پذیرش هزینههای نظامی جنگ علیه ایران را از دست میدهد.
