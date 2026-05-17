به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در دولت ترکیه امروز یکشنبه گزارش داد که فردا دوشنبه، کابینه این کشور به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور قرار است پیشرفت تماس‌ های غیرمستقیم بین واشنگتن و تهران و همچنین امنیت انرژی این کشور را بررسی کند.

ریانووستی، وضعیت پیرامون مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا و ایران یکی از موضوعات کلیدی جلسه فردای کابینه ترکیه خواهد بود.

یک منبع در دولت ریاست جمهوری به این خبرگزاری گفت که شرکت‌ کنندگان در این جلسه در مورد مرحله فعلی گفتگو بین دو کشور بحث خواهند کرد.

این منبع اظهار داشت: این جلسه به مرحله فعلی مذاکرات غیرمستقیم بین ایالات متحده و ایران و همچنین وضعیت پیرامون دستیابی به آتش‌ بس دائمی و جامع بین طرفین خواهد پرداخت.

قرار است توجه ویژه‌ ای به تأثیر انسداد بالفعل تنگه هرمز بر اقتصاد ترکیه معطوف شود.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند