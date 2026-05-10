به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز یکشنبه پس از هشدار «قاطع» ایران در ارتباط با تنگه هرمز، به شدت عقب‌ نشینی کرد.

رئیس جمهور فرانسه در سخنانی اعلام کرد که هرگز برنامه‌ ای برای استقرار کشتی‌ های جنگی پاریس در تنگه هرمز وجود نداشته است. این موضوع هرگز انتخاب پاریس نبوده است.

این در حالیست که پیشتر رسانه ها اعلام کرده بودند که ارتش فرانسه با انتشار تصاویری از عبور ناو هواپیمابر شارل دوگل از کانال سوئز به سمت خلیج فارس خبر داده بود.

از سوی دیگر، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ساعاتی پیش به اعزام ناوهای نظامی فرانسه و انگلیس به منطقه واکنش نشان داد و تأکید کرد: امنیت تنگه هرمز تنها توسط ایران تأمین می‌شود. فرانسه اعلام کرده ناو هواپیمابر «شارل دوگل» را برای مأموریتی مشترک با لندن با هدف ادعایی «تقویت آزادی کشتیرانی» به دریای سرخ و خلیج عدن اعزام کرده و انگلیس نیز یک ناو جنگی به این منطقه می‌فرستد.استقرار ناوهای فرامنطقه‌ای در اطراف تنگه هرمز با ادعای حفاظت از کشتیرانی، «تشدید بحران و نظامی‌سازی یک آبراه حیاتی» است.

غریب‌آبادی منشأ ناامنی منطقه را «توسل غیرقانونی به زور، تهدید دولت‌های ساحلی و محاصره دریایی» دانست.