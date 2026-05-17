بزرگترین تهدید جامعهٔ ما در اوج بصیرت چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان، استاد حوزه و دانشگاه، در اجتماع مردمی با حضور دانشجویان و اقشار مختلف مردم در سردر دانشگاه تهران، با تأکید بر «وجود فرصت‌های فراوان در دل تهدید»، خواستار بهره‌برداری مسئولان از شرایط کنونی برای اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی کشور شد.



فلسفه وجودی سختی‌ها و هنر تبدیل تهدید به فرصت



پناهیان با اشاره به آیه شریفه «عَسَیٰ أَن تَکْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیْرًا کَثِیرًا» (نساء: ۱۹)، زندگی انسان را همواره آمیخته با چالش‌ها دانست و اظهار داشت: سختی‌ها هیچ‌گاه از بین نمی‌روند؛ ما می‌توانیم با روحیهٔ برتر اثر منفی آن‌ها را کاهش دهیم یا با خرابکاری افزایششان دهیم. هنر انسان، سوار شدن بر موج مشکلات است، نه ایستادن منفعلانه در برابر آن‌ها که در زیر امواج غرق شود.

وی مشکلات را به امواج دریا تشبیه کرد و افزود: همان‌طور که از امواج دریا می‌توان برای تولید برق استفاده کرد، از بحران‌ها نیز می‌توان انرژی پیشرفت استخراج نمود. بیابان‌های ایران امروز می‌توانند به کانون تولید ثروت تبدیل شوند؛ اگر مدیریت جهادی حاکم شود.



فرصت‌هایی که در بحران‌ها وجود دارد در خود فرصت‌ها نیست



استاد حوزه و دانشگاه با استناد به کلام شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و تأیید این اندیشه توسط امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، تصریح کرد: «فرصت جنگ برای اصلاح امور کشور، فرصت‌های مهمی وجود دارد. اگر مسئولان در این برهه نتوانند مشکلات مردم را حل کنند، پس از صلح و بازگشت شرایط عادی، توانایی کمتری خواهند داشت.»

پناهیان خطاب به مسئولان اجرایی کشور هشدار داد: اگر کسی به بهانه شرایط جنگی بگوید "نمی‌شود کشور را اداره کرد"، وظیفهٔ شرعی رئیس‌جمهور و مدیران ارشد است که او را عزل کنند. مدیریت بلد نبودن در شرایط سخت، خیانت مدیریتی است.



پناهیان با تقدیر از حضور پرشور مردم در عرصه‌های مختلف، اظهار داشت: این رودخانه عظیم مردمی را می‌توان به موتور پیشرفت کشور تبدیل کرد، اگر مدیریت‌ها ایستا و خموده نباشند.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه «۳۰۰ هزار مدیر میانی کشور در معرض سؤال الهی هستند»، تأکید کرد: لازم نیست مسئولان فساد کنند تا جهنمی شوند؛ کافی است مثل مردمی که تا نصف شب در خیابان‌ها هستند، برای حل مشکلات تلاش نکنند.



هشدار استراتژیک، «نفاق پیچیده» در اوج بصیرت



بخش محوری سخنان پناهیان، تحلیل رابطه معکوس میان «بصیرت عمومی» و «پیچیدگی نفاق» بود. وی با طرح این پرسش که «بزرگترین تهدید جامعهٔ ما در اوج بصیرت چیست؟»، پاسخ داد: نفاق بسیار پیچیده.

پناهیان توضیح داد: وقتی جامعه هوشیار می‌شود، دشمن و سازش‌کاران دیگر علنی عمل نمی‌کنند؛ آن‌ها با روکش‌های مصلحت‌اندیشانه و ترفندهای پیچیده‌تر وارد می‌شوند. هرچه بصیرت مردم بالاتر رود، نفاق پیچیده‌تر می‌شود؛ تا ظهور امام زمان (عج) که آن‌جا دیگر نفاق جایی برای ماندن ندارد.

وی با تمثیل بعضی معاملات در بنگاه‌ها گفت: اگر شما ساده باشید، با ترفندهای ساده سرتان کلاه می‌گذارند؛ اما اگر هوشیار و متخصص باشید، کلاهبردار ترفندهایش را پیچیده‌تر می‌کند. ملت ایران امروز هوشیار است؛ پس باید مراقب فریب‌های پیچیده باشد.



وی با اشاره به درخواست‌های مکرر مردمی، خواستار شفاف‌سازی عملکرد مسئولان شد و پیشنهاد داد: به عنوان مثال برای اعتماد سازی بیشتر در بین مردم وزیر محترم خارجه اگر بیاید و اشتباهات راهبردی دوره‌های قبل را علنی اعلام کند، اطمینان مردم بیشتر می‌شود. ملت ایران نجیب است، اما باید اعتمادش جلب شود.



حجت‌الاسلام پناهیان در پایان با قرائت فرازهایی از دعای عهد و روضهٔ اباعبدالله الحسین (ع)، از خداوند متعال درخواست کرد: خدایا! اگر کسی بخواهد در این مملکت با نفاق پیچیده، مردم بصیر را فریب دهد، در اسرع وقت رسوا و نابودش بگردان.

وی تأکید کرد: ما تا زمان ظهور با نفاق درگیریم؛ وظیفهٔ مسئولان این است که با شفافیت، کارآمدی و اطاعت از ولایت فقیه، اعتماد این ملت نجیب را جلب کنند.