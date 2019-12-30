حماسه ۹ دی رویدادی انقلابی و عاشورایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد پناهیان، صبح دوشنبه در مراسم بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی ماه یزد در اجتماع پرشور مردم یزد در میدان امیرچقماق با گرامیداشت حماسه ۹ دی اظهار داشت: ۹ دی یک یوم‌الله است و باید به یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های ملی و مذهبی در کشور ما تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه سال ۸۸ سال آزمون ملت ایران بود و ملت ایران با خلق حماسه ۹ دی، از این آزمون سربلند بیرون آمد، عنوان کرد: دست یاری خدا همواره بر سر انقلاب و ملت ایران بوده و در حوادث سال ۸۸ و حماسه ۹ دی نیز ثابت شد که ملت ایران، ملتی بصیر و تابع ولایت هستند.

پناهیان، حضور مردم در حماسه ۹ دی را حضوری حماسی و عاشورایی خواند و بیان کرد: دست آمریکا و نفوذی‌هایش یک بار دیگر از سر ملت ایران قطع شد و دشمنان یک بار دیگر به این باور رسیدند که ملت ایران با تبعیت از ولایت در همه عرصه‌ها پیروزند.

این استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: حماسه ۹ دی، ایران اسلامی را در برابر توطئه نفوذ استکبار جهانی بیمه کرد اما ملت ما و مسئولان ما همواره باید در برابر این شیطان بزرگ هوشیار باشند.

پناهیان تاکید کرد: اگر مروری به توطئه‌های دشمن داشته باشیم، خواهیم دید که تنها راه ایستادگی ما در برابر این دشمن ستمگر و مستبد، تبعیت از دستورات الهی و حرکت در مسیر ولایت است.

وی ادامه داد: حماسه ۹ دی، رویدادی انقلابی و عاشورایی و ناشی از ولایتمداری ملت ایران و سندی بر تعهد ایران اسلامی نسبت به ارزش‌ها و آرمان‌های اسلام و انقلاب است.

این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: حماسه ۹ دی ملت ایران به جهانیان ثابت کرد که هرگز اجازه دخالت در امور کشور را به هیچ کشوری نخواهیم داد و دشمنان ما هرچه هم قوی و قدار باشند، تا نابودی کامل آنها از پای نخواهند نشست.

وی تصریح کرد: ایران امروز دیگر با تفرقه و فتنه از پای در نمی‌آید زیرا مردم ما به مدد انقلاب و ولایتمداری خود از آگاهی کامل و بصیرت برخوردارند و گرفتار فتنه‌ها و نفاق نمی‌شوند.