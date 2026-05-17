پهپادها در میدان ولیعصر(عج) به پرواز در می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه اجتماعات شبانه و مردمی میدان ولیعصر(عج)، امشب یکشنبه ۲۷ اردیبهشتماه از ساعت ۲۰:۳۰، آسمان این میدان میزبان اجرای ویژه پرواز پهپاد با حضور جمعی از فعالان حوزه هوافضا خواهد بود؛ برنامهای که در کنار بخشهای فرهنگی و مردمی، فرصتی برای نمایش بخشی از ظرفیتها و توانمندیهای این حوزه در فضایی عمومی و در میان شهروندان فراهم میکند.
این اجتماع مردمی با حضور خانوادههای شهدا و مردمی که هر شب به عشق ایران در میدان جمع میشوند، برگزار میشود و بخشهای متنوعی از جمله سخنرانی، روایتگری، سرودخوانی مردمی و اجرای ویژه پرواز پهپاد را دربرمیگیرد.
پرواز پهپاد به عنوان بخش ویژه امشب، با حضور فعالان حوزه هوافضا اجرا خواهد شد و شهروندان از نزدیک شاهد بخشی از توانمندیهای این عرصه و ظرفیتهای فناورانه کشور خواهند بود.
اجتماعات شبانه میدان ولیعصر(عج) از زمان حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به کشورمان و در واکنش به تحولات اخیر، با حضور خودجوش مردم شکل گرفت و در ادامه به بستری برای حضور، همدلی و همراهی اقشار مختلف جامعه تبدیل شده است؛ اجتماعاتی که طی ماههای گذشته به نمادی از مشارکت مردمی و حضور اجتماعی در میدان تبدیل شده است.
در ادامه این مسیر و با تداوم همراهی شهروندان، امشب نیز میدان ولیعصر(عج) میزبان برنامهای متفاوت خواهد بود؛ رویدادی که تلاش دارد در کنار فضای همدلانه و مردمی شبهای این میدان، بخشی از ظرفیتهای حوزه هوافضا را نیز در معرض دید مخاطبان قرار دهد.
اجتماع مردمی «شبهای همبستگی» هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ با حضور گسترده شهروندان در میدان ولیعصر(عج) برگزار میشود.
