پهپادها در میدان ولیعصر(عج) به پرواز در می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه اجتماعات شبانه و مردمی میدان ولیعصر(عج)، امشب یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه از ساعت ۲۰:۳۰، آسمان این میدان میزبان اجرای ویژه پرواز پهپاد با حضور جمعی از فعالان حوزه هوافضا خواهد بود؛ برنامه‌ای که در کنار بخش‌های فرهنگی و مردمی، فرصتی برای نمایش بخشی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این حوزه در فضایی عمومی و در میان شهروندان فراهم می‌کند.

این اجتماع مردمی با حضور خانواده‌های شهدا و مردمی که هر شب به عشق ایران در میدان جمع می‌شوند، برگزار می‌شود و بخش‌های متنوعی از جمله سخنرانی، روایتگری، سرودخوانی مردمی و اجرای ویژه پرواز پهپاد را دربرمی‌گیرد.

اجتماعات شبانه میدان ولیعصر(عج) از زمان حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به کشورمان و در واکنش به تحولات اخیر، با حضور خودجوش مردم شکل گرفت و در ادامه به بستری برای حضور، همدلی و همراهی اقشار مختلف جامعه تبدیل شده است؛ اجتماعاتی که طی ماه‌های گذشته به نمادی از مشارکت مردمی و حضور اجتماعی در میدان تبدیل شده است.

