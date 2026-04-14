به گزارش خبرنگار مهر، چهل‌وپنجمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» در کرمانشاه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام صورت‌گرفته، این مراسم امشب سه‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه از ساعت ۲۱ آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان در آن حضور خواهند یافت.

محل شروع این اجتماع میدان مرکزی اعلام شده و مسیر حرکت به سمت چهارراه نوبهار در نظر گرفته شده است.

این برنامه در ادامه سلسله اجتماعات مردمی برگزار می‌شود که با هدف نمایش همبستگی و حضور اجتماعی برنامه‌ریزی شده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود جمع زیادی از شهروندان در این مراسم حضور یافته و در این اجتماع مشارکت کنند.