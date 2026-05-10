اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه مزین به نام ۸ شهید جنگ رمضان است

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استمرار اجتماعات حماسی مردم کرمانشاه اظهار کرد: هفتاد و یکمین نشست بزرگ مردمی «نحن منتقمون» امشب، یکشنبه بیستم اردیبهشت ماه، با شکوه خاصی و با حضور مردم متدین در سطح شهر برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه هر هفته این مراسم به نام ستارگان درخشان ایثار و شهادت تبرک می‌شود، افزود: مراسم امشب به صورت ویژه به یاد و خاطره هشت تن از شهدای والامقام انقلاب و دفاع از امنیت مزین شده است تا بار دیگر با آرمان‌های این عزیزان تجدید میثاق شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در ادامه به معرفی این شهدا پرداخت و تصریح کرد: این اجتماع بزرگ به پاس فداکاری‌های شهیدان مصطفی قاسمی، احمد امانی، محمدحسین امینی، میلاد عالی‌مهر، امیرحسین عبدی، احسان پرویزی، علیرضا قاسمی و محمدرضا مریمی برگزار می‌گردد.

حجت‌الاسلام عبدی زنده نگه داشتن سیره شهدا را ضامن بقای انقلاب دانست و خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ شهادت در قالب حرکت‌های خودجوش مردمی همچون «نحن منتقمون»، پیوند میان نسل جوان و قهرمانان ملی را مستحکم‌تر کرده و روحیه استکبارستیزی را در جامعه زنده نگه می‌دارد.

وی در پایان با دعوت از عموم شهروندان برای حضور در این مراسم معنوی یادآور شد: این برنامه از ساعت ۲۱ امشب در مسیر میدان مرکزی به سمت چهارراه نوبهار آغاز می‌شود و مردم غیور کرمانشاه بار دیگر بر ادامه راه سرخ شهیدان و ایستادگی پای وطن تأکید خواهند کرد.