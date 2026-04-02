به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع مردمی «نحن منتقمون» امشب در موج پنجم با حضور گسترده مردم کرمانشاه برگزار میشود. این برنامه مردمی از ساعت ۲۱ در مسیر تعیینشده از میدان رسالت تا میدان شاهد آغاز خواهد شد و بر اساس اعلام برگزارکنندگان، مشتمل بر برنامههای فرهنگی، معنوی و اجتماعی ویژه خواهد بود.
سی و سومین اجتماع «نحن منتقمون» با هدف تقویت همدلی، وحدت و انسجام اجتماعی در میان اقشار مختلف مردم استان کرمانشاه ترتیب یافته و بخشهایی از آیین آن با اجرای سرودهای انقلابی، قرائت دعا و نمایشهای جمعی همراه است.
اجتماعات نحن منتقمون در حمایت از آرمان های انقلاب و بیعت مجدد با رهبر انقلاب اسلامی برگزار می شود.
