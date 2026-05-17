به گزارش خبرنگار مهر، وحید براتی زاده ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی برنامههای مناسبتی شهرستان خمین اظهار کرد: آیینهای مناسبتی خردادماه سال جاری با محوریت نمایش اقتدار مردمی و با تأکید بر برگزاری تجمعات در ساعات شب برگزار خواهد شد.
وی افزود: با توجه به شرایط کشور و شهرستان خمین، کمیتهبندی لازم انجام میشود و برای هر مراسم مسئول مشخصی تعیین خواهد شد و موضوع در شورای تأمین مورد بررسی قرار میگیرد.
براتی زاده تصریح کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، مراسم ارتحال امام خمینی (ره) در سال جاری با رویکردی نوآورانه و متفاوت از سالهای گذشته برگزار خواهد شد تا شأن و عظمت این مناسبت گرامی داشته شود.
فرماندار خمین ادامه داد: برنامهریزی جهت بزرگداشت شهدای عملیات بیتالمقدس، سالروز آزادسازی خرمشهر، و شهدای خدمت، به ویژه شهید آیتالله رئیسی، به همراه دیدار با خانواده معظم شهدا و غبارروبی مزار ایشان، در دستور کار قرار دارد.
براتی زاده تاکید کرد: برگزاری هرچه باشکوهتر مراسمهای ملی و مذهبی با هدف انتقال پیامهای اساسی به عموم مردم ضرورت دارد.
وی افزود: برنامههای شبانه از موضوعات ملی به شمار میرود و شهرستان خمین نیز با استقبال گسترده مردم در این برنامهها شناخته شده است.
براتی زاده بیان کرد: از اینرو، لازم است برنامهریزیها بهگونهای انجام شود که مراسمها تا حد امکان در ساعات شب برگزار شده و زمینه حفظ نشاط اجتماعی مردم فراهم شود.
