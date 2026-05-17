۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

فعالیت ۹ مرکز معاینه فنی در اصفهان با امکان رزرو اینترنتی

اصفهان-مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان از فعالیت ۹ مرکز معاینه فنی خودرو در شهر خبر داد وگفت: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه اصفهان من به‌صورت آنلاین نوبت دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی عبداللهی با اشاره به مدیریت یکپارچه این مراکز توسط سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر هشت مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در کنار یک مرکز تخصصی معاینه فنی خودروهای سنگین در چرخه خدمت‌رسانی قرار دارد و خدمات لازم را به شهروندان ارائه می‌کند.

وی افزود: ساعات فعالیت اغلب مراکز معاینه فنی از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ است و دو مرکز ارغوانیه و بهار در منطقه خوراسگان به منظور پاسخگویی بیشتر به مراجعه‌کنندگان تا ساعت ۱۸:۰۰ به ارائه خدمات ادامه می‌دهند.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان با اشاره به شرایط فعالیت مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین اظهار کرد: به دلیل ماهیت فعالیت خودروهای سنگین، این مرکز از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰ فعال است و خدمات تخصصی معاینه فنی را به این دسته از خودروها ارائه می‌کند.

عبدالهی با اشاره به راه‌اندازی امکان نوبت‌دهی اینترنتی برای شهروندان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه اصفهان من نسبت به رزرو زمان مراجعه اقدام کنند و با انتخاب روز، ساعت و مرکز مورد نظر، فرآیند دریافت خدمات را با حداقل زمان انتظار انجام دهند.

وی در خصوص مدارک مورد نیاز برای انجام معاینه فنی افزود: همراه داشتن کارت خودرو برای انجام معاینه فنی کفایت می‌کند و در صورت در دسترس نبودن کارت، سند خودرو نیز قابل ارائه است، زیرا هدف ثبت مشخصات فنی و هویتی خودرو است.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان با اشاره به خدمات معاینه فنی موتورسیکلت نیز اظهار کرد: سه مرکز معاینه فنی موتورسیکلت در مراکز همدانیان، شفق و حمایت فعال است و مالکان موتورسیکلت می‌توانند برای دریافت این خدمات به این مراکز مراجعه کنند.

عبدالهی در پایان اظهار کرد: ارائه این خدمات با هدف تسهیل فرآیند انجام معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها، مدیریت مراجعات و کاهش زمان انتظار شهروندان در مراکز معاینه فنی برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

کد مطلب 6832662

