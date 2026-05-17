تأکید دهشیری بر اهمیت حضور حماسی مردم و تبعیت از رهبری

حجت الاسلام حسن دهشیری در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: حضور پرشکوه در بیش از هفتاد شب در میادین و خیابانهای سراسر ایران یک تلاش و مجاهدت است که این حضور یک پشتوانه برای رزمندگان و نیروهای مسلح محسوب شده و ستودنی است.
وی افزود: این شبها ایستادگان در میدان همان زنان و مردان قهرمان بوده که از پیروان ولایت، ادامهدهندگان راه رهبر شهید و علاقهمندان رهبر انقلاب هستند که به تبعیت از ایشان و تا زمانی که رهبر بزرگوار اعلام کنند در میدان حضور پیدا خواهند کرد.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: زنان و دختران باعفاف و باحجاب ادامه دهندگان راه فاطمه و زینبی هستند که در میدان حضور دارند و علت آن نیز این بوده که اینها ولایتمدارند.
دهشیری با اشاره به روز شهادت امام جواد(ع)، تصریح کرد: امام جواد(ع) با ۲۵ سال زندگی در این دنیا با فراز و نشیب فراوان همانند پدر خود امامرضا(ع) راه سایر ائمه ادامه داد و شیعه را به عنوان یک مکتب به جهان شناساند و از آن پاسداری کرد.
وی تاکید کرد: ملت حاضر در میدان بدانند که هرگز از منظر و محضر خدا دور نیستند و همین اعلان مبارزه با آمریکا در قالب شعار مرگ بر آمریکا که توسط مردم سر داده میشود نیز موثر است.
