۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

تأکید دهشیری بر اهمیت حضور حماسی مردم و تبعیت از رهبری

اردستان-امام‌جمعه اردستان گفت: حضور پرشکوه در بیش از هفتاد شب در میادین و خیابان‌های سراسر ایران یک تلاش و مجاهدت است.

حجت الاسلام حسن دهشیری در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: حضور پرشکوه در بیش از هفتاد شب در میادین و خیابان‌های سراسر ایران یک تلاش و مجاهدت است که این حضور یک پشتوانه برای رزمندگان و نیروهای مسلح محسوب شده و ستودنی است.

وی افزود: این شب‌ها ایستادگان در میدان همان زنان و مردان قهرمان بوده که از پیروان ولایت، ادامه‌دهندگان راه رهبر شهید و علاقه‌مندان رهبر انقلاب هستند که به تبعیت از ایشان و تا زمانی که رهبر بزرگوار اعلام کنند در میدان حضور پیدا خواهند کرد.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: زنان و دختران باعفاف و باحجاب ادامه دهندگان راه فاطمه و زینبی هستند که در میدان حضور دارند و علت آن‌ نیز این بوده که این‌ها ولایت‌مدارند.

دهشیری با اشاره به روز شهادت امام جواد(ع)، تصریح کرد: امام جواد(ع) با ۲۵ سال زندگی در این دنیا با فراز و نشیب فراوان همانند پدر خود امام‌رضا(ع) راه سایر ائمه ادامه داد و شیعه را به عنوان یک مکتب به جهان شناساند و از آن پاسداری کرد.

وی تاکید کرد: ملت حاضر در میدان بدانند که هرگز از منظر و محضر خدا دور نیستند و همین اعلان مبارزه با آمریکا در قالب شعار مرگ بر آمریکا که توسط مردم سر داده می‌شود نیز موثر است.

