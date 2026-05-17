زورآوند: هشدار سطح نارنجی هواشناسی در کرمانشاه صادر شد

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در استان اظهار کرد: بررسی و توصیف وضعیت جوی نشان می‌دهد که جو منطقه همچنان تا روز پنجشنبه تحت تأثیر امواجی کوتاه و ناپایدار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: وزش باد حاصل از این امواج که طی ساعاتی از روزهای دوشنبه و پنجشنبه شدید خواهد بود، به‌تدریج شرایط را برای نفوذ غبار به جو استان فراهم می‌کند. غبار ناشی از این پدیده، در اوایل روزهای سه‌شنبه و جمعه در نیمه غربی و مطابق معمول در مناطق مرزی استان غلظت بیشتری خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مخاطرات اصلی این شرایط جوی شامل وزش باد شدید و گردوغبار است، در تشریح زمان‌بندی فعالیت این سامانه‌ها تصریح کرد: موج اول این مخاطره از بعدازظهر روز دوشنبه (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵) آغاز شده و تا ظهر روز سه‌شنبه (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت.

زورآوند در خصوص موج دوم این شرایط جوی نیز بیان کرد: شروع مخاطره در موج دوم از بعدازظهر روز پنجشنبه (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) خواهد بود و زمان پایان آن برای ظهر روز جمعه (اول خرداد ۱۴۰۵) پیش‌بینی شده است که منطقه اثر آن کل استان، به‌ویژه نیمه غربی و مناطق مرزی است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در رابطه با اثرات این مخاطرات جوی هشدار داد و گفت: در این مدت احتمال شکستن درختان و سقوط اشیا از ارتفاع، احتمال وقوع خسارت به‌خصوص به سازه‌های سبک و موقت، کاهش کیفیت هوا، کاهش میزان دید و همچنین کندی در تردد وسائط نقلیه وجود دارد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم رعایت هشدارهای ایمنی، توصیه‌هایی ارائه کرد و خاطرنشان کرد: تقویت پوشش گلخانه‌ها و اطمینان از استحکام سازه‌های سبک و موقت، اجتناب از توقف در محل سازه‌های نیمه‌کاره یا زیر درختان فرسوده بسیار مهم است. همچنین پرهیز از فعالیت یا قرار گرفتن در معرض هوای آلوده به‌خصوص برای خردسالان و سالمندان، احتیاط در رانندگی و پرهیز از سفرهای غیرضرور ضرورت دارد و دستگاه‌های اجرایی نیز باید با آمادگی کامل، اطلاع‌رسانی به‌موقع را از طریق رسانه‌های محلی در دستور کار قرار دهند.