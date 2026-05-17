۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

زورآوند: هشدار سطح نارنجی هواشناسی در کرمانشاه صادر شد

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: با توجه به وزش باد شدید و نفوذ گردوغبار به جو منطقه در قالب دو موج، هشدار سطح نارنجی هواشناسی در استان صادر شده است.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در استان اظهار کرد: بررسی و توصیف وضعیت جوی نشان می‌دهد که جو منطقه همچنان تا روز پنجشنبه تحت تأثیر امواجی کوتاه و ناپایدار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: وزش باد حاصل از این امواج که طی ساعاتی از روزهای دوشنبه و پنجشنبه شدید خواهد بود، به‌تدریج شرایط را برای نفوذ غبار به جو استان فراهم می‌کند. غبار ناشی از این پدیده، در اوایل روزهای سه‌شنبه و جمعه در نیمه غربی و مطابق معمول در مناطق مرزی استان غلظت بیشتری خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مخاطرات اصلی این شرایط جوی شامل وزش باد شدید و گردوغبار است، در تشریح زمان‌بندی فعالیت این سامانه‌ها تصریح کرد: موج اول این مخاطره از بعدازظهر روز دوشنبه (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵) آغاز شده و تا ظهر روز سه‌شنبه (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت.

زورآوند در خصوص موج دوم این شرایط جوی نیز بیان کرد: شروع مخاطره در موج دوم از بعدازظهر روز پنجشنبه (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) خواهد بود و زمان پایان آن برای ظهر روز جمعه (اول خرداد ۱۴۰۵) پیش‌بینی شده است که منطقه اثر آن کل استان، به‌ویژه نیمه غربی و مناطق مرزی است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در رابطه با اثرات این مخاطرات جوی هشدار داد و گفت: در این مدت احتمال شکستن درختان و سقوط اشیا از ارتفاع، احتمال وقوع خسارت به‌خصوص به سازه‌های سبک و موقت، کاهش کیفیت هوا، کاهش میزان دید و همچنین کندی در تردد وسائط نقلیه وجود دارد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم رعایت هشدارهای ایمنی، توصیه‌هایی ارائه کرد و خاطرنشان کرد: تقویت پوشش گلخانه‌ها و اطمینان از استحکام سازه‌های سبک و موقت، اجتناب از توقف در محل سازه‌های نیمه‌کاره یا زیر درختان فرسوده بسیار مهم است. همچنین پرهیز از فعالیت یا قرار گرفتن در معرض هوای آلوده به‌خصوص برای خردسالان و سالمندان، احتیاط در رانندگی و پرهیز از سفرهای غیرضرور ضرورت دارد و دستگاه‌های اجرایی نیز باید با آمادگی کامل، اطلاع‌رسانی به‌موقع را از طریق رسانه‌های محلی در دستور کار قرار دهند.

