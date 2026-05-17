به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، «لالهخیز» با توجه به اهمیت بازنمایی رشادتهای امت اسلام در سراسر منطقه، در فصل جدید میزبان مهمانانی از کشورهای مختلف محور مقاومت شده است تا علاوه بر شهدای ایرانی، یاد و خاطره شهدای گرانقدر محور مقاومت را نیز زنده نگه دارد. در اولین قسمتی که به شهدای غیرایرانی اختصاص دارد، خانواده وهب از لبنان مهمان این برنامه هستند.
سارا وهب و همسر ایرانی او مهمان برنامه هستند که در جریان جنگ رمضان، چهار نفر از نزدیکترین اعضای خانواده سارا، یعنی برادر، پسرخاله، پسرعمه و شوهر خواهرش در درگیری مستقیم با رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند. پیش از آن نیز در سال ۱۹۹۶، پدرش محمدعلی وهب در نبرد با اشغالگران صهیونیستی به شهادت رسیده بود. روایت این خانواده، تصویری از پیوند ملتهای مختلف در راه مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
فصل دوم «لالهخیز» در تلاش است تا وحدت ایجادشده در میدان را با روایت شهدای محور مقاومت امتداد دهد. رویکردی که همسو با دیدگاه رهبر شهید انقلاب دربارهٔ منطقهای بودن جنگ رمضان و مشارکت ملتهای مختلف شکل گرفته است.
برنامه «لالهخیز» از شنبه تا پنجشنبه، ساعت ۱۸:۱۵ از شبکه یک سیما پخش میشود و بازپخش آن در ساعت ۱۱ روز بعد خواهد بود. علاقهمندان میتوانند تمامی قسمتها را از صفحه اختصاصی برنامه در تلوبیون نیز دنبال کنند. میزبانی این برنامه از خانوادههای شهدای محور مقاومت در قسمتهای آینده ادامه دارد.
