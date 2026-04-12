به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تلویزیونی «لاله‌خیز» همزمان با جنگ ۱۲ روزه روی آنتن رفت و با دعوت از خانواده های شهدای جنگ ۱۲ روزه به روایت زندگی ها و نحوه شهادت قربانیان پرداخت.

این برنامه به شکلی جدی روایت خود را روی خانواده های شهدای جنگ ۱۲ روزه گذاشت و حالا حدود ۴۰ و چند روز پس از جنگ تحمیلی سوم دوباره به آنتن بازگشته است.

این برنامه این‌روزها در حال تولید است و از شب گذشته شنبه ۲۲ فروردین روی آنتن شبکه یک سیما رفته است تا راوی حوادث جنگ تحمیلی سوم یا جنگ رمضان باشد.

«لاله خیز» که در فصل اول با اجرای راحله امینیان به پخش رسید، در فصل جدید با اجرای فاطمه رضاپور و رویکردی روایی تهیه شده و تلاش می‌کند ابعاد کمتر بازگوشده این رخدادها را برای مخاطبان آشکار کند.

«لاله ‌خیز» به تهیه‌کنندگی مقداد مؤمن‌نژاد هر روز ساعت ١٩ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.