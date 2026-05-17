به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی ظهر یکشنبه در جلسه شورای مسکن شهرستان گیلانغرب، با بررسی مطالبات و مشکلات موجود در اجرای طرحهای مسکن و با تأکید بر لزوم رعایت برنامه زمانبندی اظهار کرد: انتظار ما این است که طبق هماهنگیهای صورتگرفته، مشکلات فنی پروژهها در بازه زمانی مشخص رفع شود تا بتوانیم فرآیند واگذاری اراضی را به صورت قانونمند به انجام برسانیم و از طولانی شدن مجدد زمان اجرای پروژهها جلوگیری کنیم.
فرماندار گیلانغرب با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در سطح شهرستان خاطرنشان کرد: با مشارکتهای انجام شده در مجموعه شورای مسکن شهرستان، حاصل زحمات شبانهروزی منجر به تملک ۵۴ هکتار زمین در قالب دو فاز شده است.
وی در تشریح جزئیات این اراضی افزود: فاز اول این اراضی شامل ۲۹ هکتار است که تا این لحظه ۷۵ درصد عملیات آمادهسازی آن توسط بنیاد مسکن شهرستان انجام شده و بلافاصله پس از ابلاغ کمیسیون ماده ۵، فرایند واگذاری آن شروع خواهد شد.
رضایی در ادامه با تأکید بر لزوم حمایت از اقشار آسیبپذیر تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که بخشی از واحدها برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در نظر گرفته شود و در جهت حمایت و تسهیل روند خانهدار شدن این قشر معزز، اقدامات لازم توسط دستگاههای متولی به عمل آید.
رئیس شورای مسکن شهرستان گیلانغرب همچنین به موضوع بازنگری در طرحهای شهری اشاره کرد و گفت: مقرر شد با محوریت راه و شهرسازی، فرمانداری و شهرداری، ظرف مدت دو هفته بازنگری کارشناسی روی طرحهای تفکیکی و سرانههای فضای سبز انجام شود.
رضایی در پایان بیان کرد: در خصوص شهرکهای حاشیهنشین نیز مکاتبات لازم با استاندار محترم صورت میگیرد تا بازنگری طرح جامع شهری در اولویت قرار گرفته و با نگاهی آیندهنگرانه، توسعه پایدار شهرستان لحاظ گردد.
