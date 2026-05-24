فرماندار گیلانغرب: ۷۰ درصد قیر طبیعی کشور در گیلانغرب است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی ظهر یکشنبه در جلسه قرارگاه صنعت خاتم‌الانبیاء و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان گیلانغرب که با هدف بررسی مشکلات واحدهای تولیدی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت عظیم و منحصربه‌فرد معدنی این منطقه اظهار کرد: ۷۰ درصد ذخایر و معادن قیر طبیعی کشور در شهرستان گیلانغرب قرار دارد که یک ثروت ملی و خدادادی است.

وی با انتقاد از بازدهی پایین این بخش در حوزه اشتغال‌زایی افزود: با وجود ۲۸ معدن فعال و نیمه‌فعال قیر طبیعی در شهرستان، در حال حاضر تنها ۵۰۰ نفر، آن هم در مشاغل ساده و کارگری مشغول به کار هستند که این آمار به دلیل عارضه خام‌فروشی، به هیچ‌وجه قابل پذیرش و معقول نیست.

فرماندار گیلانغرب بر ضرورت تغییر وضعیت موجود از سوی دستگاه‌های متولی تاکید کرد و گفت: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با شرکت شهرک‌های صنعتی استان، فرآیند واگذاری اراضی ملی جهت ایجاد و راه‌اندازی شهرک تخصصی قیر در این شهرستان آغاز شده است تا با استقرار صنایع تبدیلی، ارزش افزوده این فرآوری مستقیماً نصیب مردم منطقه شود.

رضایی در ادامه با تاکید بر رعایت الزامات و استانداردهای زیست‌محیطی از سوی واحدهای تولیدی تصریح کرد: کارخانجاتی که آلایندگی آن‌ها به بخش کشاورزی و سلامت ساکنان محلی آسیب می‌زند، ملزم به اصلاح فرآیندها هستند و در این مسیر، فرمانداری با قاطعیت و هماهنگی کامل با دادستان محترم شهرستان برخورد قانونی خواهد کرد.

وی پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی را منوط به ایجاد اشتغال پایدار دانست و خاطرنشان کرد: تزریق منابع مالی دولت باید منحصراً منجر به حفظ شغل‌های موجود یا ایجاد فرصت‌های شغلی جدید شود که صحت این امر به‌طور دقیق از طریق استعلام از سازمان تامین اجتماعی و اداره کار رصد و راستی‌آزمایی می‌شود.

فرماندار گیلانغرب در پایان با اشاره به چالش‌های ناترازی انرژی در کشور، از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی خواست تا به سمت نصب پنل‌های خورشیدی و تأمین دیزل‌ژنراتورها حرکت کنند تا روند تولید کارخانه‌ها در ایام پیک مصرف برق دچار وقفه و تعطیلی ناخواسته نشود.