به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر یکشنبه در یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای مسکن استان مرکزی اظهار کرد: تمامی پروژه‌های مسکن در شهرهای جدید، شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر، مراکز استان و همچنین شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر بر اساس گزارش دستگاه‌های اجرایی فعال بوده و هیچ پروژه راکد یا متوقفی در استان وجود ندارد.

وی افزود: با توجه به اینکه شرایط اقتصادی و تورم در حوزه مصالح ساختمانی بر روند اجرای پروژه‌ها اثرگذار بوده است برای جلوگیری از هرگونه توقف یا کندی عملیات اجرایی، متناسب با وضعیت هر پروژه تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

زندیه وکیلی با اشاره به پروژه ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی شهر اراک گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بخشی از واحدهای این پروژه که دارای پیشرفت مناسب بوده و آورده متقاضیان را تکمیل کرده‌اند، در نیمه نخست سال جاری به متقاضیان تحویل خواهد شد.

وی ادامه داد: از مجموع چهار پروژه در قالب این طرح، تعدادی از واحدها نیز در فاز نخست آماده واگذاری هستند.

استاندار مرکزی تاکید کرد: در سایر پروژه‌های در حال اجرا از جمله پروژه‌های بنیاد مسکن و شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران، متناسب با میزان پیشرفت فیزیکی، برنامه‌ریزی برای افتتاح و بهره‌برداری در سال جاری انجام شده و شهر جدید نیز آمادگی افتتاح حدود ۵۰۰ واحد را اعلام کرده است.

وی از اتخاذ تصمیمات حمایتی در حوزه تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: مقرر شد برای دهک‌های کم‌درآمد و پروژه‌هایی که به پیشرفت بالای ۷۵ درصد رسیده‌اند، سقف تسهیلات ساخت مسکن با افزایش ۵۰ میلیون تومانی به ۵۵۰ میلیون تومان برسد.

زندیه وکیلی افزود: با همراهی بانک‌ها، انعقاد قراردادهای تسهیلاتی در تمامی پروژه‌ها انجام شده و بخشی از عقب‌ماندگی‌های گذشته در این زمینه جبران شده است.

استاندار مرکزی با اشاره به وضعیت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در جریان جنگ رمضان گفت: بخش قابل توجهی از واحدهای خسارت‌دیده در استان مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته و برای مابقی نیز تسهیلات لازم تأمین شده است.

وی از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به خانوارهای آسیب‌دیده خبر داد و افزود: از مجموع ۱۰۵ خانوار مشمول، ۹۰ خانوار امروز تسهیلات ودیعه مسکن خود را دریافت کردند و فرآیند پرداخت برای سایر متقاضیان نیز در حال تکمیل است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: از مجموع واحدهای آسیب‌دیده، ۲۱ واحد به‌طور کامل تخریب شده که بازسازی آن‌ها زمان‌بر خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال یا اوایل سال آینده تکمیل شوند.

وی افزود: سایر واحدها شامل حدود سه هزار واحد، تا پایان شهریورماه سال جاری به مرحله تکمیل و بهره‌برداری خواهند رسید.