به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی ظهر سهشنبه در حاشیه بازدید از پروژه ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن اراک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این مجموعه در قالب چهار پروژه بزرگ در حال اجرا است و اکنون هر چهار بخش آن فعال بوده و روند اجرایی در کارگاهها ادامه دارد.
وی افزود: با برنامهریزی انجام شده، پیشبینی میشود بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار واحد مسکونی از این پروژه در نیمه نخست سال جاری آماده بهرهبرداری شود و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
استاندار مرکزی با اشاره به روند پیشرفت فیزیکی پروژهها گفت: پیمانکاران متعهد شدهاند اسکلت باقیمانده واحدهای این مجموعه را تا پایان شهریورماه تکمیل کنند تا پس از آن مراحل نهایی ساخت و آمادهسازی برای تحویل واحدها با سرعت بیشتری انجام شود.
زندیهوکیلی ادامه داد: برای تسریع در بهرهبرداری از واحدهای آماده شده، جلسهای با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و شرکتهای خدماترسان برگزار میشود تا در زمینه تأمین انشعابات آب، برق، گاز و سایر زیرساختهای مورد نیاز برنامهریزی لازم انجام گیرد و واحدها در زمان تحویل با مشکل زیرساختی مواجه نشوند.
وی همچنین به ضرورت پیشبینی خدمات روبنایی در این پروژه اشاره کرد و گفت: علاوه بر زیرساختها، باید برای تأمین خدمات مورد نیاز ساکنان از جمله فضاهای آموزشی، مدرسه و سایر امکانات عمومی نیز برنامهریزی مناسبی انجام شود تا ساکنان این مجموعه در آینده با کمبود خدمات مواجه نشوند.
وی یکی از مهمترین چالشهای تکمیل این پروژه را تأمین آورده متقاضیان عنوان کرد و افزود: متأسفانه با وجود اطلاعرسانیهای انجام شده و ارسال پیامک برای متقاضیان، برخی افراد تا پایان اسفندماه آورده تعیین شده خود را تکمیل نکردهاند.
استاندار مرکزی تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی برای مساعدت با متقاضیان، مهلت تکمیل آورده را تا ۲۵ فروردینماه تمدید کرده است، اما بدیهی است افرادی که آورده خود را تکمیل نکنند امکان تحویل واحد مسکونی را نخواهند داشت.
زندیهوکیلی با اشاره به افزایش قیمت برخی مصالح ساختمانی در کشور گفت: در ماههای اخیر قیمت و تأمین مصالحی مانند سیمان و فولاد با نوساناتی همراه بوده و همین موضوع روند اجرای پروژهها را با دشواریهایی روبهرو کرده است.
وی افزود: با این حال تلاش مجموعه مدیریت استان بر این است که پروژهها متوقف نشود و روند ساخت با حداقل تأخیر ادامه پیدا کند تا متقاضیان هرچه سریعتر به واحدهای خود دسترسی پیدا کنند.
استاندار مرکزی تصریح کرد: برای جلوگیری از توقف یا کندی پروژه، ناگزیر هستیم متقاضیانی که آورده خود را به حداقل مورد نیاز نرساندهاند از طرح حذف کنیم، زیرا ادامه کار پروژهها به تأمین منابع مالی نیاز دارد.
وی تاکید کرد: انتظار است متقاضیان در حد توان نسبت به تکمیل آورده خود اقدام کنند و هر فردی که آورده بیشتری و در زمان کوتاهتری واریز کند، در اولویت انتخاب واحد قرار خواهد گرفت.
زندیهوکیلی ادامه داد: در یک بلوک آپارتمانی، واحدهای طبقات مختلف از نظر ارزش کارشناسی با یکدیگر متفاوت هستند، اما قیمت واحدها در این پروژه به صورت ثابت در نظر گرفته شده است بنابراین افرادی که آورده خود را زودتر تکمیل کنند میتوانند واحدهایی با ارزش بیشتر انتخاب کنند.
وی تصریح کرد:افرادی که توان مالی بیشتری دارند مبلغی بیش از رقم اعلام شده نیز واریز کنند تا در فرآیند اولویتبندی انتخاب واحد امتیاز بالاتری کسب کنند.
استاندار مرکزی با اشاره به وضعیت سایر پروژههای مسکن در استان گفت: در حال حاضر تمامی پروژههای نهضت ملی مسکن در استان مرکزی فعال هستند و طرحهای در حال اجرا در شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران و همچنین سایر شهرستانهای استان نیز بدون توقف در حال اجرا است.
زندیهوکیلی اظهار کرد: در ایام تعطیلات نوروزی نیز به جز دو روز تعطیل رسمی، فعالیت پروژهها متوقف نشد و اکنون نیز کارگاههای ساختمانی با ظرفیت در حال فعالیت هستند.
وی از تلاش مجموعه اداره کل راه و شهرسازی استان، دستگاههای خدماترسان و بانکهایی که در پرداخت تسهیلات به متقاضیان همکاری داشتهاند قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاریها، روند تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی در استان با سرعت بیشتری دنبال شود.
