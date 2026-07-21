به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی عصر سهشنبه در جریان بازدید از مجتمع نارنجستان اراک اظهار کرد: از نخستین ساعات حادثه، اولویت اصلی مدیریت استان، امدادرسانی، نجات و آزادسازی افراد، درمان مصدومان و سپس آغاز عملیات آواربرداری و اسکان آسیبدیدگان بود.
وی افزود: در شهرستانهای خمین و محلات که بیشترین میزان خسارت را داشتند اقدامات امدادی، درمانی و اسکان موقت آسیبدیدگان در سریعترین زمان ممکن انجام شد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: استان مرکزی از نخستین استانهایی بود که تسهیلات ودیعه مسکن را برای حمایت از آسیبدیدگان فعال کرد و تاکنون حدود ۱۰۰ واحد مسکونی از این تسهیلات بهرهمند شدهاند.
وی ادامه داد: بخشی از خسارتها مربوط به شیشه منازل بود که با همکاری خیران استان، شیشههای مورد نیاز بهصورت رایگان تأمین و توسط گروههای جهادی نصب شد.
استاندار مرکزی تاکید کرد: در شهر اراک، شیشه مورد نیاز ۸۶۰ واحد آسیبدیده تأمین و نصب شد و همزمان تعمیرات بسیاری از واحدها انجام گرفت.
وی افزود: ۲۱ واحد مسکونی در استان بهطور کامل تخریب شده که بخش عمده ساکنان آنها از خانوادههای شهدای محلات و خمین هستند و موضوع تأمین مسکن جایگزین و جابهجایی آنان در حال پیگیری است.
زندیه وکیلی بیان کرد: عملیات اجرایی واحدهای نیازمند تعمیرات اساسی آغاز شده و با بهرهگیری از ظرفیتهای استانی و ملی، بازسازی این واحدها بدون انتظار برای تخصیص منابع در حال انجام است.
وی گفت: با وجود محدودیتهای منابع، با استفاده از ظرفیتهای موجود، روند بازسازی واحدهای تعمیری با سرعت در حال انجام است و این واحدها تا پایان شهریورماه تکمیل و تحویل آسیبدیدگان خواهد شد.
استاندار مرکزی با اشاره به خسارت واردشده به لوازم و اثاثیه منازل گفت: برخی خانوادهها علاوه بر خسارتهای مالی، داغدار شهادت عزیزان خود شدند و تمامی اثاثیه و وسایل زندگی آنان نیز از بین رفت.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده و تصمیم دولت، منابع لازم برای پرداخت کمکهای معیشتی و تأمین وسایل آسیبدیدگان اختصاص یافته و بهزودی از طریق بنیاد مسکن پرداخت میشود.
زندیه وکیلی تصریح کرد: میزان پرداختها براساس ارزیابیهای انجامشده و تا سقف مصوب دولت تعیین میشود و هدف آن جبران بخشی از خسارتهای واردشده به خانوادههای آسیبدیده است.
وی گفت: خانوادههای آسیبدیده شرایط دشواری را پشت سر گذاشتند و مدیریت استان با بهرهگیری از همه ظرفیتها، تسریع در بازسازی و بازگشت آنان به شرایط عادی زندگی را دنبال میکند.
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