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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶

تکمیل بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده جنگ رمضان در مرکزی تا پایان شهریور

تکمیل بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده جنگ رمضان در مرکزی تا پایان شهریور

اراک- استاندار مرکزی از تکمیل روند بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در جریان جنگ رمضان تا پایان شهریورماه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی عصر سه‌شنبه در جریان بازدید از مجتمع نارنجستان اراک اظهار کرد: از نخستین ساعات حادثه، اولویت اصلی مدیریت استان، امدادرسانی، نجات و آزادسازی افراد، درمان مصدومان و سپس آغاز عملیات آواربرداری و اسکان آسیب‌دیدگان بود.

وی افزود: در شهرستان‌های خمین و محلات که بیشترین میزان خسارت را داشتند اقدامات امدادی، درمانی و اسکان موقت آسیب‌دیدگان در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: استان مرکزی از نخستین استان‌هایی بود که تسهیلات ودیعه مسکن را برای حمایت از آسیب‌دیدگان فعال کرد و تاکنون حدود ۱۰۰ واحد مسکونی از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.

وی ادامه داد: بخشی از خسارت‌ها مربوط به شیشه منازل بود که با همکاری خیران استان، شیشه‌های مورد نیاز به‌صورت رایگان تأمین و توسط گروه‌های جهادی نصب شد.

استاندار مرکزی تاکید کرد: در شهر اراک، شیشه مورد نیاز ۸۶۰ واحد آسیب‌دیده تأمین و نصب شد و همزمان تعمیرات بسیاری از واحدها انجام گرفت.

وی افزود: ۲۱ واحد مسکونی در استان به‌طور کامل تخریب شده که بخش عمده ساکنان آن‌ها از خانواده‌های شهدای محلات و خمین هستند و موضوع تأمین مسکن جایگزین و جابه‌جایی آنان در حال پیگیری است.

زندیه وکیلی بیان کرد: عملیات اجرایی واحدهای نیازمند تعمیرات اساسی آغاز شده و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و ملی، بازسازی این واحدها بدون انتظار برای تخصیص منابع در حال انجام است.

وی گفت: با وجود محدودیت‌های منابع، با استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند بازسازی واحدهای تعمیری با سرعت در حال انجام است و این واحدها تا پایان شهریورماه تکمیل و تحویل آسیب‌دیدگان خواهد شد.

استاندار مرکزی با اشاره به خسارت واردشده به لوازم و اثاثیه منازل گفت: برخی خانواده‌ها علاوه بر خسارت‌های مالی، داغدار شهادت عزیزان خود شدند و تمامی اثاثیه و وسایل زندگی آنان نیز از بین رفت.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و تصمیم دولت، منابع لازم برای پرداخت کمک‌های معیشتی و تأمین وسایل آسیب‌دیدگان اختصاص یافته و به‌زودی از طریق بنیاد مسکن پرداخت می‌شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: میزان پرداخت‌ها براساس ارزیابی‌های انجام‌شده و تا سقف مصوب دولت تعیین می‌شود و هدف آن جبران بخشی از خسارت‌های واردشده به خانواده‌های آسیب‌دیده است.

وی گفت: خانواده‌های آسیب‌دیده شرایط دشواری را پشت سر گذاشتند و مدیریت استان با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، تسریع در بازسازی و بازگشت آنان به شرایط عادی زندگی را دنبال می‌کند.

کد مطلب 6895190

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