عسکری: استان مرکزی در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن پیشتاز است

علی عسکری روز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تسهیلات ودیعه مسکن در استان مرکزی بهصورت تفکیکی و متناسب با جمعیت مناطق پرداخت میشود.
وی افزود: در این راستا برای شهرهای مراکز استانها بهجز کلانشهرها ۷۰۰ میلیون تومان، برای شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت ۶۰۰ میلیون تومان، برای شهرهای تا ۲۵ هزار نفر ۴۰۰ میلیون تومان و در مناطق روستایی ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
مدیر کل بنیاد مسکن استان مرکزی بیان کرد: روند پرداخت این تسهیلات با همکاری و پیگیری بانک مسکن انجام شده و هدف از اجرای آن حمایت از خانوارهای مستأجر و کاهش فشارهای ناشی از افزایش اجارهبها است.
عسکری در خصوص پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نیز گفت: موضوعاتی در این زمینه مطرح شده اما هنوز ابلاغ رسمی صورت نگرفته و به محض تعیین تکلیف این مهم، جزئیات از طریق رسانهها اطلاعرسانی خواهد شد.
وی با بیان اینکه استان مرکزی در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن پیشتاز است،
ادامه داد: مجموعه اقدامات انجامشده با هدف حمایت از خانوارهای آسیبدیده و بازگرداندن شرایط عادی زندگی در کوتاهترین زمان ممکن بوده و رسیدگی به موارد باقیمانده همچنان ادامه دارد.
