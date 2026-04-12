به گزارش خبرنگار مهر محمد بیات، ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری خمین اظهار کرد: برای جبران خسارتها، مکاتبات موردنیاز در سطح شهرستان و استان انجام شده و موضوعاتی مانند تعویق امتحانات پایان سال، امتیازات اداری مناطق جنگزده و مسائل مرتبط دیگر در مسیر رسیدگی قرار دارد.
وی با اشاره به حضور مستمر دستگاهها در میدان افزود: هماهنگی بین نهادهای خدمترسان، نیروهای امنیتی و مجموعه فرمانداری موجب شد مردم در روند دریافت خدمات دچار مشکل نشوند.
نماینده مردم خمین در مجلس همچنین از آسیب به ۲ هزار واحد مسکونی و برخی واحدهای صنعتی این شهرستان خبر داد و گفت: وضعیت حدود ۳۰۰ کارگر یکی از واحدهای تولیدی در حال بررسی است و راهکارهای لازم برای حفظ اشتغال یا ایجاد فرصتهای جایگزین دنبال میشود.
برخی زیرساختها دچار آسیب جدی شده است
فرماندار خمین نیز در این نشست با مرور خسارتهای واردشده در جریان حملات اخیر بیان کرد: حدود ۸۰۰ موشک به بخشهای مختلف شهرستان اصابت کرده و برخی زیرساختها دچار آسیب جدی شدهاند.
وحید براتیزاده ادامه داد: با وجود تخریب بخشی از شبکههای خدماتی، از جمله مخزن پنج هزار مترمکعبی آب شهری، عملیات خدمترسانی بدون وقفه ادامه داشت و مردم قطعی آب را احساس نکردند.
وی با تقدیر از نیروهای عملیاتی افزود: نیروهای نظامی، انتظامی، بسیج و اعضای شورای تأمین در سختترین شرایط مشغول خدمترسانی بودند و حتی در زمان جابهجایی اضطراری برخی مقرها نیز مأموریتهای خود را رها نکردند.
فرماندار خمین با اشاره به عملکرد حوزه سلامت گفت: کادر درمان شهرستان در تمام ساعات فعال بود و بیمارستان فاطمهالزهرا(س) حتی در زمان اوج حملات نیز فعالیت خود را متوقف نکرد.
وی گفت: دستگاههای خدماترسان، شهرداری، هلالاحمر و مجموعه آب و فاضلاب نیز از نخستین ساعات در مناطق آسیبدیده حضور داشتند و روند خدمات شهری و روستایی بدون اختلال ادامه یافت.
براتیزاده از دستگاههای مسئول تأمین کالاهای اساسی نیز قدردانی کرد و افزود: با وجود شرایط خاص، کمبود جدی در شهرستان ثبت نشد و قیمت برخی اقلام نیز کنترل شد.
وی تصریح کرد: بخشی از خسارتها با همکاری مدیران استانی و ملی رفع شده و پیگیریها برای بخشهای باقیمانده ادامه دارد.
فرماندار خمین از قطعی بودن برگزاری انتخابات شوراها در تاریخ یازدهم اردیبهشت خبر داد و گفت: مقدمات لازم فراهم شده است و در صورت تغییر احتمالی، اطلاعرسانی خواهد شد.
وی ادامه داد: بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری با همکاری بنیاد مسکن آغاز شده و ادارات نیز مکلف هستند بازسازی بخشهای آسیبدیده خود را بدون تأخیر پیش ببرند.
براتیزاده با اشاره به بازسازی فضاهای آموزشی اظهر کرد: عملیات احداث مجدد مدرسه شقایق اوایل اردیبهشت آغاز میشود و بازسازی دو تا سه مدرسه دیگر نیز برای بهرهبرداری در مهرماه برنامهریزی شده است.
فرماندار خمین تاکید کرد: انتظار است دستگاه های اجرایی طبق قانون مدیریت بحران، همه امکانات و ماشینآلات خود را در اختیار ستاد بحران قرار دهند.
وی گفت: حضور میدانی مدیران در سطح شهر ضروری است و دستگاهها باید با برپایی موکبها و میزهای خدمت از برنامههای مردمی پشتیبانی کنند.
وی با تأکید بر ضرورت ثبت وقایع اخیر گفت: گروههای هنری و رسانهای باید این تجربهها را ثبت و مستند کنند تا برای آینده باقی بماند.
