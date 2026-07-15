انصاری: دفن پسماند در ایران بالاتر از میانگین جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، شصتمین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند در سال ۱۴۰۵با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزارشد.
شینا انصاری، در ابتدای این نشست با تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در جنگ سوم تحمیلی اخیر و همچنین شهادت رهبر جمهوری اسلامی، از حضور معاون اجرایی رئیسجمهور در این جلسه قدردانی کرد.
وی همچنین با اشاره به حادثه تلخ روز گذشته در استان هرمزگان گفت: خانواده محیط زیست کشور بار دیگر داغدار شد و در پی حمله آمریکا، سه نفر از اعضای خانواده یکی از محیطبانان منطقه حفاظتشده طارم متأسفانه به شهادت رسیدند که این ضایعه را به خانواده بزرگ محیط زیست تسلیت میگوییم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه نخستین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند در سال جاری به بررسی وضعیت پسماندهای استان البرز اختصاص یافته است، اظهار داشت: استان البرز به دلیل موقعیت ویژه، تراکم جمعیتی بالا و نقش مهم در اتصال پایتخت به غرب و شمالغرب کشور، از اهمیت ویژهای در حوزه مدیریت پسماند برخوردار است.
انصاری با اشاره به سابقه فعالیت مرکز دفن پسماند حلقهدره افزود: این مرکز از سال ۱۳۶۸ برای دفن پسماندهای شهر کرج ایجاد شد و در سالهای بعد پذیرای پسماند سایر شهرهای استان نیز بوده است. اکنون روزانه حدود یکهزار و ۷۰۰ تن پسماند شهری و روستایی شامل حدود ۷۰۰ تن از شهر کرج و یکهزار تن از سایر شهرها در این مرکز دفن میشود.
وی با بیان اینکه مرکز دفن حلقهدره با چالشهای متعددی روبهرو است، تصریح کرد: این مرکز در زمان احداث بر اساس ضوابط و زیرساختهای کامل زیستمحیطی ایجاد نشده و به همین دلیل امروز نیازمند برنامهریزی و اقدامات اساسی برای ساماندهی آن هستیم.
معاون رئیسجمهور خاطرنشان کرد: در این نشست گزارشی از وضعیت موجود مدیریت پسماند در مرکز دفن حلقهدره و برنامههای پیشبینیشده برای بهبود مدیریت پسماندهای استان البرز ارائه خواهد شد. تحقق این برنامهها مستلزم همکاری همه دستگاههای مسئول، تأمین اعتبارات لازم و جلب مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر مسئولیت این سازمان در ریاست کارگروه ملی مدیریت پسماند گفت: با توجه به اهمیت ساماندهی و مدیریت اصولی پسماندها، این موضوع به عنوان یکی از اولویتهای اصلی در دستور کار کارگروه قرار گرفته است.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با همافزایی دستگاههای اجرایی، تصمیمات مؤثر و عملیاتی برای ارتقای مدیریت پسماندهای استان البرز اتخاذ شود.
انصاری افزود: در حال حاضر به طور متوسط بین ۷۱ تا ۷۵ درصد پسماندهای کشور دفن میشود، در حالی که میانگین جهانی این شاخص حدود ۴۰ درصد است و این موضوع نشان میدهد که برای رسیدن به استانداردهای مطلوب، باید همه مؤلفههای مدیریت پسماند به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت پسماند صرفاً به احداث زبالهسوز محدود نمیشود، افزود: هرچند استفاده از فناوریهای مختلف از جمله زبالهسوزها یکی از گزینههای مدیریت پسماند است، اما لازم است مجموعهای از راهکارها از جمله تفکیک پسماند در مبدأ، بازیافت، کاهش تولید پسماند و بهسازی مراکز دفن به صورت یکپارچه دنبال شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به حضور گسترده اعضای کارگروه ملی پسماند در این نشست گفت: برای دستیابی به نتایج عملی و تصمیمات مؤثر، مناسب است تمرکز جلسه بر اجرای پروژههای بهسازی مراکز دفع پسماند باشد.
انصاری تصریح کرد: ایجاد مراکز مدیریت پسماند جدید مستلزم طی کردن فرآیندهای تخصصی از جمله جانمایی مناسب، انجام ارزیابی اثرات زیستمحیطی و اخذ مجوزهای لازم است که زمانبر خواهد بود؛ از این رو در میانمدت باید اولویت را بر ارتقای وضعیت مراکز موجود و اجرای پروژههای بهسازی قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: کاهش میزان دفن پسماند از مسیر اصلاح فرآیندهای مدیریت پسماند آغاز میشود؛ فرآیندی که از تفکیک در مبدأ شروع شده و با توسعه بازیافت، استحصال مواد قابل استفاده و اجرای طرحهای بهسازی مراکز مدیریت پسماند، زمینه کاهش سهم دفن پسماند و حرکت به سمت مدیریت پایدار پسماند را فراهم خواهد کرد.
انصاری گفت: در این نشست، علاوه بر گزارش شهرداری کرج و وزارت کشور درباره پروژه های در دست اجرا در مرکز حلقه دره، برنامه جامع مدیریت پسماندهای خانگی کشور از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ارائه شد.
وی تأکید کرد: سیاستهای کلان مدیریت پسماند بر کاهش تولید پسماند، تفکیک در مبدأ، توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، ایجاد زیرساختهای لازم برای مشارکت شهروندان، افزایش ظرفیت پردازش و بازیافت و همچنین توسعه تولید کمپوست از پسماندهای تر متمرکز است تا در نهایت میزان پسماندهای دفنی به حداقل ممکن برسد.
انصاری در پایان گفت: اجرای این سیاستها در دستور کار کارگروه ملی پسماند قرار دارد و دستگاههای مسئول موظف هستند با هماهنگی و برنامهریزی، اقدامات لازم را برای بهبود مدیریت پسماند در سطح کشور دنبال کنند.
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