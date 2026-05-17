به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، گفتگوی تلفنی حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران با «زمبری بن عبدالقادر» وزیر آموزش عالی مالزی، با محوریت توسعه همکاریهای دانشگاهی، گسترش تعاملات علمی و ضرورت حفاظت از مراکز علمی در شرایط جنگی برگزار شد.
سیمایی در ابتدای این گفتوگو با اشاره به دیدارهای پیشین خود با وزیر آموزش عالی مالزی، بر روابط دوستانه و صمیمانه میان دو کشور تأکید کرد و از تداوم رایزنیهای دوجانبه ابراز خرسندی کرد. وزیر آموزش عالی مالزی نیز با اشاره به سفر پیشین خود به تهران از میزبانی جمهوری اسلامی ایران و خاطرات خوب آن سفر قدردانی کرد.
سیمایی در ادامه این گفتوگو با تأکید بر ضرورت توسعه مناسبات علمی و دانشگاهی میان جمهوری اسلامی ایران و مالزی، سطح کنونی همکاریهای آموزش عالی میان دو کشور را متناسب با ظرفیتها و اشتراکات موجود ندانست و بر لزوم گسترش تعاملات دانشگاهی، پژوهشی و فناورانه تأکید کرد.
وزیر آموزش عالی مالزی نیز با استقبال از توسعه همکاریهای دوجانبه، اظهار داشت که در مالزی نیز اراده جدی برای تقویت روابط علمی با جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در حوزه آموزش عالی، وجود دارد و رایزنیها و برنامهریزیهای متعددی در این زمینه در حال انجام است
سیمایی همچنین با اشاره به ظرفیتهای علمی و فناورانه مالزی، پیشنهاد داد همکاریهای دوجانبه در قالب اجرای پروژههای مشترک پژوهشی و حمایت از گرنتهای تحقیقاتی میان دانشگاهها و مراکز علمی دو کشور توسعه یابد.
وزیر آموزش عالی مالزی نیز با اشاره به بازتاب دستاوردهای علمی ایران در دانشگاههای مالزی گفت: «پس از ملاقات سال گذشته، وقتی به مالزی برگشتم، در چند دانشگاه درباره وضعیت علم و فناوری ایران صحبت کردم تا در جریان پیشرفتهای ایران قرار بگیرند.
در بخش دیگری از این گفتوگو، سیمایی با اشاره به حملات صورتگرفته علیه مراکز علمی ایران در جریان تجاوز اخیر، اظهار داشت: «در تجاوز به ایران مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی مورد حمله وحشیانه قرار گرفتند.» وزیر آموزش عالی مالزی نیز ضمن تأیید این موضوع گفت: «در جریان این مسئله هستیم و برخی دانشگاهها در ایران بمباران شدند.»
وزیر آموزش عالی مالزی ضمن محکومیت حملات صورت گرفته علیه مراکز علمی ایران تصریح کرد: «باید از مؤسسات علمی پاسداشت و حفاظت کنیم؛ فارغ از هر جنگ و اختلاف سیاسی، مراکز علمی باید مصون بمانند و در کنوانسیون ژنو نیز بر حفاظت از این مراکز تأکید شده است.»
در پایان این گفتوگو، وزیر آموزش عالی مالزی درباره آخرین وضعیت ایران پس از جنگ پرسید و دکتر سیمایی در پاسخ تأکید کرد: «ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و اکنون صرفاً از خود دفاع میکند.»
