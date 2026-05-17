به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی بعدازظهر یکشنبه در نخستین جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان در سالن شهید رجایی استانداری، با گرامیداشت یاد امام‌راحل، شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مقاومت، مدافعان امنیت، سلامت، حرم و شهدای خدمت، امنیت و اقتدار امروز کشور را مرهون خون شهدا و ایثار ملت ایران دانست.

وی با انتقاد از رویکرد صرفاً تشریفاتی به مقوله دفاع مقدس، اظهار داشت: متأسفانه در سال‌های گذشته اقدامات متعددی در زمینه ثبت خاطرات و چاپ آثار مرتبط با دفاع مقدس انجام شده، اما این مفاهیم هنوز نتوانسته‌اند در متن زندگی مردم و حتی در رفتار مسئولان اثرگذاری واقعی داشته باشند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند عبور از فضای شعار و گفت‌وگو به سمت اقدام و عملیات اجرایی هستیم.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به در پیش بودن سوم خرداد و چهل و چهارمین سالروز آزادسازی خرمشهر، این حماسه را نماد پیوند ناگسستنی مردم و نیروهای مسلح دانست و گفت: خرمشهر با مقاومت مردمی و در کنار نیروهای مسلح آزاد شد و امروز نیز همین مردم هستند که در کنار نیروهای نظامی و امنیتی، پرچم مقاومت را برافراشته نگه داشته‌اند.

سوادکوهی در بخش دیگری از سخنان خود از کم‌رنگ بودن مشارکت برخی دستگاه‌ها در جلسات فرهنگی انتقاد کرد و گفت: شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت از مهم‌ترین شوراهای فرهنگی کشور محسوب می‌شود و همه دستگاه‌ها موظفند با احساس مسئولیت، حضوری فعال و اثرگذار در این حوزه داشته باشند.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های مغفول‌مانده در تولید آثار فاخر فرهنگی، افزود: رشادت‌های رزمندگان و شهدای مدافع حرم، به‌ویژه حماسه خان‌طومان، گنجینه‌ای ارزشمند برای تولید فیلم، مستند و آثار ماندگار است که متأسفانه تاکنون آنگونه که شایسته بوده مورد توجه قرار نگرفته است.